“Oídos sordos” en Palacio Nacional por el tema del agua para Guanajuato

El diputado y coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Espadas, dijo que en Palacio Nacional hay “oídos sordos” referente al tema del agua tras la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado a Salamanca donde no se pronunció al respecto.

Dijo que ellos están buscando desde el presupuesto cómo incidir para la solución del tema del agua para Guanajuato específicamente de León, aunque desde Morena no hay intención otra vez de mover una sola coma al presupuesto.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Es recurrente el llamado al gobierno federal en esta materia y en muchas otras, siempre permanentemente lo estamos haciendo, pero parece que no existen oídos en el Palacio Nacional, eso es lo preocupante, pero los llamados se hacen permanentemente y vamos a seguir dando la batalla en la Cámara de Diputado y nos cueste lo que nos cueste, nos amenacen”, dijo.

El diputado panista comentó que lo preocupante es que siga despreciando a los guanajuatenses porque no ha podido ganar las elecciones en la entidad.

Local “Estamos sudando frío” por falta de lluvias en León: SAPAL

“A mí lo que me preocupa es que en el terreno político Andrés Manuel siga con su desprecio a los guanajuatenses porque no votamos por él de manera mayoritaria, porque finalmente los impuestos que pagan las y los guanajuatenses ahí si no dice ‘no los quiero’, sería muy grave que esté aprovechando el poder político que tiene para bloquear lo que no le favorece a su partido con el voto por el mal gobierno que han llevado, eso es preocupante”, agregó.

Esto luego de que el presidente de México ha retrasado su cita con el gobernador de Guanajuato hasta por 7 meses para tocar el tema del agua para la entidad, luego de que la presa de El Zapotillo se quedara para los jaliscienses, además de que el mandatario federal ya se reunió con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León para tocar el mismo tema, pero no así con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En materia de seguridad, Espadas recordó que ya se manifestaron en contra de militarizar al país, aunque especificó que sí quieren al Ejército Mexicano, a la Marina y a la Guardia Nacional en Guanajuato, pero de manera subsidiada y esta última como institución civil.