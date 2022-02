Ofrece marionetas que llaman la atención de chicos y grandes en la Feria de León

Con 34 años trabajando en el arte de los títeres, Gelos Giles, quien es directora general del grupo de teatro de Arte Xcuincle, ofrece una gran variedad de marionetas en su stand ubicado en Pabellón Guanajuato, mismo te llaman la atención de los pequeños y los no tan pequeños.

Gelos Giles pertenece a la Unión Internacional de la Marioneta, por lo que este año decidió llevar todos estos títeres y cuentacuentos a los visitantes de la Feria Estatal de León 2022.

“Aquí pueden encontrar toda la gama de títeres, guiñoles, guiñoles profesionales, mimados, marotes, parlantes, títeres de dedo, tapetes para narrar en el aula con diferentes historias, amuletos que son quitapenas, refiriéndonos a un cuento de Antoni Brown “Juan el preocupón”, y tenemos toda la gama de muñecos para la diversión de los niños, por qué Arte Xcuincle es arte para niños”, agregó Gelos.

Incluso en el stand se tienen obras de teatro como el libro, esto como un apoyo para los maestros de preescolar, con el qué podrá narrar historias a los pequeños del hogar.

“Estuvimos trabajando en muchísimos lugares culturales y hoy que se nos da la oportunidad de vender nuestro producto, creo que es una buena posibilidad para que los niños conozcan más de los títeres. Es una cosa muy hermosa que nosotros podamos seguir con esta tradición tan bonita”, comentó la directora.

Es de mencionar que estos muñecos suelen ser un refuerzo emocional para los niños, por ejemplo “las muñequitas quitapenas” o los angelitos de la guarda, estos últimos son para que los niños duerman con ellos, y así reforzar su inteligencia emocional.

“Creo que fue mi destino el hecho de hacer muñeco y ahorita le he pasado a mis hijas está gran herencia. Me da mucho gusto que mis hijas se dediquen, las tres, a hacer teatro de títeres. Yo no sé si primero fui titiritera o primero fui narradora de cuentos, pero esto va de la mano y aquí estamos”, relató Gelos.

Aunque para Gelos y su familia el realizar títeres se ha vuelto cada vez más fácil, ellos se sienten orgullosos de que los niños vean los muñecos y empiezan a hablar con ellos, que les gusten mucho, tanto que se ponen a jugar desde que los ven.

“Han venido muchos psicólogos, maestros, tanatólogos, que nos compran muñequitas para sus pacientes, terapeutas que les interesa hacer teatro de títeres para que puedan ellos hablar de sus pesares, penas o lo que quieran, o simplemente divertirse”, aseguró.

Mientras que para Gelos Giles, su muñeco favorito es el guiñol, debido a que el cuerpo está pegado a la mano y hay más posibilidad de movimiento en el muñeco, inclusive aunque se tenga una simulación de piso, los niños siempre piensan que el títere tiene pies.

“Mi favorito, por qué es el iniciador, nace en Francia su nombre verdadero es Juan Cislavio y su creador lo hizo por necesidad, por qué necesitaba comer, entonces un día encontró en un mercado a un muñequito que no era guiñol, era un muñequito italiano que había bajado de los barcos de la ruta de la seda, con él empezó a hacer muñequitos”, recordó Gelos.