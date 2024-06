Ofrece CIPEC secundaria y preparatoria de tiempo completo

León, Gto.- El Centro de Investigación y Promoción Educativa Cultural (CIPEC) es la única institución a nivel estado que ofrece preescolar y primaria de tiempo completo de manera gratuita; en agosto inician clases de secundaria y preparatoria con esta modalidad.

Leticia Camino Muñoz, directora general de CIPEC, aconsejó a los padres de familia que buscan inscribir a sus hijos, acudir a las instalaciones ubicadas en Blvd Villas de San Juan 1210, colonia Villas de San Juan.

Francisco Corral, subdirector del plantel, indicó que al ser un programa gratuito, el compromiso que adquieren los papás es acudir a una Escuela para Padres, es decir, tienen que acudir cada 15 días a tomar una sesión y se trabaja en cómo alinearse en formación de los valores que se les brinda a los niños.

Este modelo educativo surge de la necesidad de padres de familia que trabajan tiempo completo y CIPEC, que es una sociedad civil, busca apoyar con la educación, por lo que estableció un modelo que tiene un horario de las 7:30 horas y la salida es a las 19:00 horas. Los estudiantes cuentan con dos alimentos diarios, es decir, el desayuno y la comida completa, y con lo anterior se asegura que el estudiante pueda aprender al estar bien alimentado.

Para este ciclo escolar, comenzará con 90 jóvenes de secundaria en los tres grados y sólo se iniciara con el primer semestre de preparatoria tecnica dual con otros 30 jóvenes y se dará énfasis en el idioma para que los estudiantes salgan hablando dos idiomas y toda la parte tecnológica y al terminar la preparatoria poder insertarse en el sector laboral pero con herramientas desarrolladas con buenos saldos.

“En el 2021 arrancamos un proyecto de escuela de tiempo completo con el preescolar y la primaria para ahora en agosto del 2024 arrancar con otros dos niveles que es secundaria y preparatoria en esta misma modalidad. Esto surge para apoyar a las mamás y papás trabajadores, porque hemos dejado de ver lo que implica dejar a un hijo en casa”, dijo la directora del plantel.

Y añadió: “la necesidad de dar una mejor calidad de vida a los hijos ha causado que las mujeres también salgan a trabajar y buscar trabajos formales, en algunas ocasiones sus horarios no les permiten estar yendo a recoger a un hijo de una escuela en un horario y a otro en otro horario, por ello, queremos que todos los niños tengan la misma posibilidad de aprender y que sus padres tengan la libertad y seguridad de que aquí van a estudiar y van a aprender para cuando ellos lleguen a sus hogares”, agregó.

En cuanto a materia llevan las marcadas por la Secretaría de Educación pero de manera adicional hay una serie de actividades que la propia institución pone en la mesa para lograr el desarrollo integral en los estudiantes como robótica, biotecnología, áreas de formación artística, deportivas y la parte de formación tecnológica.





Formación constante, incluso en Verano

La directora de CIPEC afirmó que los estudiantes no cuentan con vacaciones de Verano, ya que continúan su formación pensando que tanto las madres como los padres que están trabajando en ese periodo.

“Buscando que este aprendizaje vaya incrementando y no haya retroceso se sigue trabajadores con ellos todo el verano, vacaciones de semana de pascua buscando que haya cambio de estímulo y que el niño identifique que no son las clases del ciclo escolar pero que no se detenga su aprendizaje”, aseguró Leticia.

Techo aspiracional

En cambio, el subdirector Francisco Corral insistió en cuanto a competencia académicas y habilidades blandas para lograr una movilidad social y se traduzca en la calidad de vida de un estudiantes, de su familia y la propia sociedad.

“Estamos ubicados en una zona donde hay tantas carencias, buscamos ese techo aspiracional en el que los estudiantes de CIPEC sobresalgan y este impacto se dé en las familias así como en su entorno social”, concluyó.

¿Qué es CIPEC?

El CIPEC es una Institución no lucrativa de servicios para la comunidad nacida en 1989, en la ciudad de León, Guanajuato. Bajo el liderazgo del padre jesuita Alfredo Jacobo y con el apoyo de empresas, fondos internacionales de inversión, cámaras, organizaciones sociales y las tres órdenes de gobierno, ha contribuido significativamente al desarrollo regional mediante la formación integral de niños, jóvenes y adultos con necesidades y deseos de superación.

A parte de la escuela, ofrece talleres de corte de calzado, pespunte de calzado, mantenimiento de máquinas de pespunte, montado de calzado, marroquinería, patronaje, corte y confección textil, vestimenta en piel, carpintería, electricidad y reparación de electrodomésticos, fontanería solar, serigrafía textil y promocional, formación de barman así como formación de meseros.

En números

En resumen de actividades 2023, cuenta con Distintivo Marca GTO, en capacitación laboral se han formado 6 mil 639 personas, hubo 323 talleres de capacitación laboral con 479 mil 549 horas en 195 colonias y zonas rurales atendidas.