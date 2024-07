Ofrece Arturo Vargas sus productos artesanales en la Feria del Verano

León, Gto.- Arturo Vargas, llegó desde Valtierrilla, Guanajuato al Festival de Verano para ofrecer los productos que aprendió hacer en el Instituto Estatal de Capacitación (IECA Guanajuato) como lo es jabón, shampoo y botana nutritiva.

“Me llevó dos años aprender a hacer mis productos para vender pero hay muchos oficios más, lo que yo traje en este Festival de Verano es el xoconostle enchilado, churritos con fibra de nopal, ajonjolí y amaranto y nopal deshidratado con chile”, comentó.

Explicó que al quedarse sin trabajo optó por inscribirse al IECA y se preparó por dos años, una vez que comenzó a vender su producto fue que también se convenció de formar parte de Marca GTO para llegar a más municipios.

Lo novedoso de sus productos es el shampoo en barra que cuenta entre 50 y 70 pesos a base de productos naturales resaltando el nopal ya que tienen bastantes propiedades, este al no contar con botella ayuda al medio ambiente pues no se genera desechos y al no contar con químicos no es dañino para el ser humano.

Arturo, es un hombre que aconseja a los ciudadanos que no tienen trabajo a autoemplearse y acudir al Instituto Estatal de Capacitación para aprender desde maquillaje, cortes de cabello, el oficio de soldador, corte y confección, entre otros.

“Al inicio yo no creía en esas capacitaciones pero cuando vi la necesidad de autoemplearse es que puedo decir que vale la pena tomar cursos y capacitaciones en IECA, en ocasiones pasamos por una situación difícil y nosotros mismo nos cerramos la puerta pero ya cuando comienzas con tu propio negocio y los clientes van llegando te da una esperanza, lo mismo pasa con Marca GTO que con ellos he tenido la oportunidad de llegar a otros municipios”, manifestó.

El stand de Arturo se encuentra en el Distrito León MX a mano izquierda ingresando por la puerta principal al Festival Vive León Verano 2024 que se realizará del 19 al 28 de julio de las 11 de la mañana a las 11 de la noche.