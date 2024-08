Oficia nuevo arzobispo de León su primera misa dominical al pueblo en la Catedral

Durante su primera misa dominical al pueblo leonés, el nuevo arzobispo, Jaime Calderón Calderón, pidió a los feligreses no temer a los cambios generacionales ni culturales que están impactando en la sociedad en la actualidad.

Apenas esta semana el nuevo arzobispo fue recibido por el pueblo leonés luego de que Alfonso Cortés Contreras solicitó su renuncia al Vaticano desde hace dos años, y en su primer encuentro oficial con los leoneses en la Catedral Metropolitana de León, Calderón Calderón habló sobre la falta fé de las nuevas generaciones.

“Se suele decir que hay un momento en la vida en la que hay que tomar decisiones definitivas, los tiempos que estamos viviendo, el cambio cultural que vivimos hoy día, quienes hablan inclusive de un cambio epocal tienen razón, hay un cambio profundo, pero esto no nos tiene que llena de temor a nosotros cristianos-católicos”, comentó.

Durante su sermón, el sacerdote aprovechó para presentarse, les platicó a los feligreses que fue nacido en Michoacán y las diferentes funciones que ha tenido en algunas partes de México como en el sur del país donde realizó un trabajo por más de seis años con los migrantes.

Comentó que si bien esta época aún no tiene un nombre en la historia de México y el mundo, la misión de la iglesia siempre es y seguirá siendo la misma.

“Hoy día todavía no se tiene no se tiene un concepto único para poder referir el nombre de la época a la que estamos asistiendo, hay muchos nombres, pero ninguno es único, pero la misión de la iglesia, no la olviden nunca, es la misma, ha sido, es y será la misma, que Cristo sea conocido, amado y servido y a eso se le llama la obra de la evangelización”, agregó.

Jaime Calderón añadió que la encomienda de llegar a León también fue solicitada por el Papa Franscisco y dijo que permanecerá cercano a la gente.