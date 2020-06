Nunca tan crítico como ahora

Miguel tiene 40 años en el volante como taxista, ha visto devaluaciones, crisis de inseguridad y otros acontecimientos sociales, pero nunca tan crítico como el coronavirus.

El hombre de 59 años de edad es originario de el Barrio de El Coecillo, donde vive con su esposa, quien se encuentra delicada de salud.

El virus, al igual que a todo el gremio taxista, no le ha favorecido en nada, cuenta que si antes hacía 10 servicios al día desde las 06:30 de la mañana que se despierta a trabajar, durante el confinamiento sólo hace uno o dos.

Es por eso, además de la situación con los taxis piratas, que ha tenido que bajar sus tarifas; incluso, abrir más su mercado, antes no subía a comerciantes o a gente que trajera bicicletas o diablitos a su coche porque se lo maltrataban y ahora no le queda de otra.

“El gobierno te dice: Quédate en casa, yo me quedo en casa si quieren un año, pero que me manden mi despensa, así sí me quedo, aquí no estamos como en Estados Unidos”, dijo.

Platicó que la situación con el gremio está complicada, aunque él “afortunadamente” no tiene a quien liquidarle, pero hay compañeros que pese a la situación, los propietarios de los carros les piden los 400 pesos de renta diario y no les queda la ganancia, pues además son otros 350 pesos más de gasolina.

“Nadie quería bajarle las cuotas a los choferes, pero se vieron tan acorralados, no tenía caso que un chofer saliera y no trabajara ni siquiera para el dueño”, comentó.

Ahora, con la nueva normalidad es indispensable que use cubrebocas y gel antibacterial, pues mucha gente no se sube al carro si no ven que el conductor se está cuidando.

Aunque el riesgo es cuando va manejando y se da cuenta que los usuarios van enfermos o estornudando, por lo que tiene que sanitizar su auto al menos 2 veces al día y todo esto implica más gastos.