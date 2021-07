Nuevos empresarios para el Bajío como principal detonador de la economía nacional

El potencial de desarrollo en la región del Bajío y su reactivación económica, en un universo de 220 mil unidades productivas, se demanda la formación de nuevos empresarios y diferentes medios para mantenerse a la vanguardia en crecimiento industrial como lo plantea el proyecto “Emprendium 5D”, manifestó Héctor Ávila Muñoz, consultor en Estrategia Comercial, creador y líder del laboratorio para emprendedores que aplicará en alianza estratégica con Canacintra León.

Entrevistado en exclusiva por la Organización Editorial Mexicana (OEM) del estado de Guanajuato, comentó que se contempla la creación de una incubadora de negocios que tarde de 7 a 8 meses, para que el proyecto funcione.

Consideró que la reactivación económica debe enfocarse a todos los sectores productivos para que incida verdaderamente en la sociedad.

Ávila Muñoz apuntó que el proyecto empresarial está enfocado en el tema de la reactivación económica, “ya que la pandemia nos pegó a todos los sectores, sin embargo hay una necesidad imperiosa de reactivar todos aquellos negocios que lamentablemente murieron por la covid”.

“Emprendium 5D pretende apoyar el crecimiento y la creación de nuevos emprendimientos, negocios, que se generen en la región, de tal manera que es muy importante tener atención en nuestra región y poder aportar elementos y herramientas para alcanzar este objetivo”.

Daño económico

El empresario experto en mercadotecnia, reflexionó que “el tiempo es oro y hay urgencia porque la pandemia dejó muchas familias bastante dañadas en la parte económica”.

Además, agregó que cada año egresan de las universidades 150 mil jóvenes profesionistas, en el estado de Guanajuato, tanto públicas como privadas, “la pregunta es: ¿qué van a hacer 150 mil jóvenes que terminaron una carrera?”.

Al respecto, el entrevistado añade: “cuando por un lado vemos que se cerraron fuentes de trabajo por las empresas y por otro, cuando llegan a buscar una opción laboral, pues muchas veces se requiere de experiencia, “x” y “y” cosas. Entonces esto va a favorecer a varios sectores de la sociedad que podemos enumerar en un momento”.

Abunda en el tema la Reportera y cuestiona: ¿Licenciado nos decían que el año pasado hubo pérdidas de Mipymes? ¿Tiene ese dato?

“El dato como tal no lo tengo referenciado, Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) León tiene precisos esos datos, sin embargo si está el contexto general donde efectivamente cerraron muchas de las Mipymes lo cual es lamentable, porque finalmente sabemos que es el generador de muchos de los empleos que se tienen aquí en la localidad y a nivel estado. Entonces si necesitamos hacer algo urgente para poder reactivar esta parte y el modelo que estamos proponiendo responde a esa necesidad”, detalló.

Proyecto Emprendium

El concepto Emprendium 5D se ha venido definiendo y estructurando el laboratorio mediante un trabajo de planeación desde hace tres años, derivado de buscar la forma de cómo poder disminuir el porcentaje de mortandad en los emprendimientos, indicó Héctor Ávila.

Agregó que por estadística y por estudios, que el 80% de los emprendimientos no pasan de los dos años y eso es por diversas razones: una, la no planeación, la falta de recursos, la ausencia de apoyos, la carencia de ventas o ventas insuficientes; “toda esta parte me causaba mucha inquietud y la cuestión era ver cómo podemos coadyuvar a que esto no suceda, y que disminuya el porcentaje de fracaso”.

“Entonces decidí hacer un modelo que pudiese ser mucho más ágil, mucho más fresco, pero también con ciertas características como por ejemplo, que esté basado en valores, en humanismo, que es algo que nos hace mucha falta, la ética en el quehacer empresarial y bueno pues también otra característica que tiene es que los siete expertos que vamos a dar los módulos de capacitación, somos especialistas en activo, que es muy diferente” asenté el instructor empresarial.

Aseveró que también muchas veces, los modelos de capacitación solamente comprenden la parte teórica. En el caso que ocupa con Emprendium 5D, cuenta con la gran ventaja es que los mentores son personas que en la actualidad practican lo que recomendarán conceptualmente, pues lo hacen en su actividad diaria.

¿Por qué Emprendium?, inquirió la Reportera.

Héctor Ávila contestó: “Emprendium como su nombre lo dice, va enfocado a nuevos emprendedores, pero también a aquellos microempresarios que quieran dar orden a sus negocios. Sabemos que hay mucha gente que tiene sus negocios, pero no tiene una estructura, entonces ¿cómo podemos potencializarlos para que puedan pasar al siguiente nivel, al siguiente crecimiento? Y ese es el objetivo también de Emprendium”.

Versión 5D

¿Por qué 5D?, cuestionó la Reportera.

Héctor Ávila: “porque queremos pasar a la quinta dimensión del emprendimiento es decir, que haya una colaboración, detonar la colaboración entre empresarios y emprendedores que es otra característica que debo de mencionar, puesto que la campaña se llama “Adopta un Emprendedor”.

R: ¿Qué quiere decir esto?

HA: Quién mejor que un empresario consolidado pueda guiar a un emprendedor nuevo, eso es lo que aprendemos, que tengan esa vinculación, esa guía y esa mentoría por parte de los empresarios. También queremos detonar la parte de la cultura del emprendimiento, es muy importante que hoy, los jóvenes que son el futuro, el mañana, realmente salgan con un ánimo de emprender para buscar sus propias opciones.

“Detonar también las relaciones entre los entes de la sociedad, es decir, gobierno, organismos empresariales, emprendedores, medios de comunicación no tanto como medios de comunicación, sino queremos hacerlos inclusivos de este proyecto social que estamos emprendiendo y darles un papel importante, porque bueno, qué mejor que un medio de comunicación que pueda contar historias de éxito a base de estos emprendimientos; 5D representa cinco detonaciones muy concretas que vamos a llevar a cabo”.

R: ¿Cuáles son estas cinco detonaciones?

HA: “Le mencioné por ahí ya tres que es detonar la cultura del emprendimiento, detonar la relación emprendedor- empresario, detonar la esperanza sobre todo de que podemos tener un México y una ciudad de León mucho mejor, y es más, con este proyecto pretendemos que tenga alcance como modelo a nivel nacional, regional, pero vamos a empezar por la casa y las otras dos creo que había mencionado anteriormente”.

Alianza con Canacintra

El consultor en comercialización justificó al proyecto Emprendium 5D por considerar también a jóvenes egresados de universidades públicas y no únicamente del sector privado. Inclusive, señaló que se promueve la participación de todos los organismos y càmaras empresariales, asì como con el sector gubernamental a través de Canancitra con quien tenemos una alianza estratégica y gracias a la visión del presidente René Solano Urban y la Licenciada Mónica Alonso, quien han visto viable esta iniciativa.

Consideró que en el laboratorio de Emprendium 5D cabe toda persona que sea creativa, innovadora y emprendedora que aspire a generar algún negocio. “Por el valioso apoyo de Canacintra León, que hoy cuenta con infraestructura de primer mundo y vinculación sectores productivos diversos, para respaldar en una gran idea de negocio.

Héctor Ávila compartió que el laboratorio de gestación de proyectos, “que es como lo denominamos está subsidiado al 90%, ¿qué quiere decir esto? Un entrenamiento, el modelo tiene que ver con una semana intensiva tocando cinco áreas principalmente: el tema de liderazgo, la planeación estratégica comercial, marketing digital, producción audiovisual, etc”.

La parte de derecho corporativo, que hemos detectado por ahí que muchos de los problemas se gestan en la falta de prevención en lo legal y por último la parte de finanzas que es enseñar al empresario a manejar el dinero, esas son las cinco líneas que tiene nuestro módulo y como les comentaba está financiado al 90%, este entrenamiento tiene un costo de 18 mil 500 pesos y el emprendedor únicamente va a aportar mil 850 pesos.

“La primera fase… este laboratorio lo vamos a manejar por generaciones, la primera generación y que siempre es un poquito la más motivante, y a su vez complicada, va a ser del día 2 a 6 de agosto y será durante toda la semana en horario de 9:00 a 18:00 horas”.

“Nuestro modelo no tiene que ver solamente con la parte teórica como lo mencionaba basado en valores y mucho en compañerismo y seguimiento entre los propios emprendedores, que esto es algo que también queremos impulsar mucho. La carrera del emprendedor es muy sinuosa, es decir, es solitario muchas veces tienen que tomar decisiones en solitario y eso también tiene que ver mucho con el porcentaje de fracaso que hay en los emprendimientos, entonces lo que queremos hacer es una comunidad comercial que se acompañen entre ellos apoyados con empresarios y organismos y que al final del día se le pueda dar seguimiento a los proyectos. Esta es una parte muy importante por parte de los especialistas” concluyó el entrevistado