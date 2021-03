Normal, nivel de la presa El Palote

León, Gto.- Guanajuato atraviesa un episodio de sequía del cual hay que encender los focos rojos, así lo comentó Humberto Navarro de Alva, ex-delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guanajuato en el sexenio pasado, sin embargo, para Germán Enríquez Director del Parque Metropolitano de León, hasta el momento el nivel del agua es normal.

El titular del Parque Metropolitano de León, German Enríquez comentó que el nivel del agua es parte de un ciclo cotidiano “es normal basándome en las estadísticas de los últimos tres años, es normal que en marzo y abril esté arriba del 40% y menos del 60%, entonces es parte del ciclo normal, el 2020 fue un año malo para todos en el tema de precipitación no llovió tanto como otros años”.

Según datos del Sistema Nacional de Información del Agua la Presa de El Palote, en donde se sitúa el Parque Metropolitano de León en León, pasa por la misma situación, pues actualmente está a un 52% de almacenaje, ya que tiene cuatro mil 990 hectómetros cúbicos disponibles, de un total de nueve mil 963 hectómetros cúbicos que puede almacenar.

Germán Enríquez destacó “sin embargo pues bueno este nivel hasta ahorita es normal sabemos que una vez que llegue al 40% ya no se le saca agua de la presa para potabilizarla, por parte de Sapal entonces por lo tal el espejo de agua se mantiene en los espacios, es normal hasta ahorita no hemos visto un nivel crítico que no haya sido de ocasiones anteriores y ojala que este año haya lluvias”.

Respecto de la opinión que ex funcionarios federales, Enríquez opinó que “en mis funciones como director del parque está completamente fuera de mi ámbito, sabemos que los acuíferos de la ciudad en general de todo el Valle de León, en todo el estado, en la Cuenca del Río Turbio, están bajo cierto estrés hídrico”.