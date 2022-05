Edith, una madre que lucha por sus hijos

León, Gto.- Ser policía es andar en un peligro inminente, sin embargo para Norma Edith Serrano Afanador, esta profesión le ayuda a sacar adelante a sus hijos (Jassiel Esaú de 10 años y Alexa Esmeralda de 5 años de edad), al ser madre soltera con apoyo de su familia y una vecina tiene que dejar las labores del hogar para que sus hijos sigan estudiando.

Ser mamá es la sensación más hermosa del mundo que ha experimentado, fue a los 17 años de edad que decidió convertirse en madre, “Quería conocer una parte de mí, mis hijos son mi mayor bendición y ahora sé que es una gran responsabilidad, mi premio es que mis niños no me dejarán sola”, mencionó Edith.

La situación más difícil que se le ha presentado al ser policía y ser madre es dividir el tiempo en escuelas, quehaceres de la casa, a pesar que sus hermanas, sus padres y una vecina la apoyan en cuidar a sus hijos se ha perdido de festividades, cumpleaños y cuando les toca realizar horas extras o sale tarde del trabajo se conforma con verlos a Alexa y Jassiel dormidos.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Por otro lado, ser agente le ha ayudado a que sus hijos tengan que comer, vestir y no les falte nada. “Recuerdo que hace cuatro años tenía solo tenía 20 pesos para comer y mi gorda necesitaba un pañal, ella aún no tenía ni un año y mi Jassiel tenía 4 años, él me dijo cómprale el pañal mami y con lo que quedé solo hacemos una sopita y dos tortillas una para ti y una para mí hermana, como hombre de la casa me aguanto no pasa nada soy fuerte".

En ese momento se me partió el alma y me fui a lavar unos trastes a la casa de una señora y con lo que me pagó les di de comer, desde ese momento me juré que en la vida mis hijos no iban a volver a sufrir y sobre todo comida”.

El mayor Anhelo de Edith es darles estudios a sus hijos, que se conviertan en personas de bien e inculcarle el respeto hacia las personas y así mismos, no mentir y afrontar las consecuencias de sus actos.

“Cuando llego a mi hogar, mis hijos me reciben con un abrazo y un beso y ver la alegría en sus caritas sé que mi día valió la pena, siempre me preguntan cómo te fue, te divertiste y más cuando me dicen te extrañé son las frases que me hacen tener fuerza para ser mejor persona, mejor policía y nunca darme por vencida”.