No veo condiciones para ir en busca de un cargo de elección popular: Navarro Saldaña

GUANAJUATO, Gto.- "Navarro no va a ir en ninguna boleta, es decir que no voy a buscar ningún cargo de elección popular, ni el Senado, por que no veo condiciones para hacerlo", aseguró el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña luego de descartar la posibilidad de aparecer en las boletas en la próxima contienda electoral, caso similar al de su esposa y actual presidenta del DIF, Samantha Smith a quién de acuerdo por la definición de género Guanajuato capital no fue reservada para una mujer.





Respalda Alejandro Navarro la candidatura de Libia Denisse García Muñoz Ledo.





En el caso del Senado Alejandro Navarro había mostrado abiertamente su interés de ser la formula que representará a Guanajuato, mientras que Smith Gutiérrez manifestó su interés por la alcaldía de Guanajuato.

En entrevista, el presidente municipal sostuvo que el método de elección de candidaturas al interior de su partido Acción Nacional es por designación, situación que lo alejaba de que el Senado (espacio por el que manifestó su intención), dicha candidatura fuera reservada para él, lamentó.

Te Puede interesar: Local Debe INAH marcar la ruta para intervenir a las momias

"Yo no veo muchas condiciones para poder registrarme ahí, respecto mucho al trabajo de los legisladores federales y locales, sin embargo no es hoy de mi interés poder contender por una diputación local o federal, en el tema de la alcaldía no me puedo reelegir, la Senaduria, no veo condiciones. Yo lo que aspiraba en algún momento a ir por la gubernatura del estado", sostuvo.

A pregunta expresa sobre la falta de condiciones para la contienda, el primer edil capitalino comentó que se tiene otros perfiles con una mayor carrera política.

No obstante, Navarro Saldaña afirmó que pese a no ir en busca de un cargo de elección popular, respaldó las aspiraciones de Libia Denisse Garcia Muñóz Ledo para ser la candidata del PAN por la gubernatura del estado.

"Vamos a apoyar a Libia, voy a seguir siendo panista, hay quien dice, ¡Navarro se va del PAN!, Navarro no se va a ir del PAN cuando menos en un buen rato y veré desde donde puedo apoyar, me voy a quedar a cerrar mi administracion municipal. Yo tuve el honor y privilegio, cumplí mi sueño de ser presidente municipal de mi ciudad, no una sino dos veces se lo arrebaté al PRI y también en el distrito local cuando fui diputado que se los quitamos al PRI en el municipio de Silao", subrayó.





Samantha y Alejandro Navarro no hay candidaturas para el 2024.





Navarro Saldaña se dijo contento por el desempeño al frente de la administración municipal, asi como en su desempeño al interior del partido, razones que le permitieron, dijo tomar la decisión de no ir en busca de alguna candidatura y si continuar con el trabajo para fortalecer al PAN.

"Hay veces en las que hay que sentarse para que bailen otros y en esta ocasión me va tocar sentarme, pero sobre todo cerrar la administración fuerte y bien con buenos números (...) Guanajuato esta en números sanos, no le debemos nada a nadie, yo si quiero tener patrón, va a ser mi patrón los ciudadanos", remarcó.

Finalmente agregó que en el caso de los municipios donde no fueron reservados para mujeres, se tendría que esperar para conocer si habrá o no una coalición con algunos de los partidos políticos y si cambia o no el género.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"No solo es un tema de popularidad y de echarle tierra a los demás, sino un tema de talento y de que la gente te quiera, pero que tengas la capacidad de gobernar", precisó.