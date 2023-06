No vamos a bajar los brazos, advierte Mario Bravo Arrona

León, Gto.- Expolicías detenidos por robo a casa habitación el pasado sábado 17 de junio, salieron por pérdida de confianza de la corporación.

Lo anterior informó el titular de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPPC), Mario Bravo Arrona.

“Es triste para la Secretaria tener que detener a un excompañero pero si andan delinquiendo ellos están teniendo esa consecuencia, nosotros no vamos a bajar los brazos. Es un tema de pérdida de confianza”, apuntó.

De acuerdo a la SSPPC, Héctor Ulises, de 41 años de edad, formó parte de la corporación desde enero del 2011 al 20 de octubre del 2021, cuando fue dado de baja y José Ángel, de 29 años, ingresó en 2019 a la Policía Municipal y fue dado de baja en marzo de este año, pertenecen a una banda que se dedica al robo con violencia a casa habitación.

Al momento de su detención circulaba sobre la avenida Tepeyac casi en el cruce con Mariano Escobedo en un automóvil Dodge Charger en el cual se localizaron dos armas de fuego cortas, dos cargadores y doce cartuchos.

“Sabemos que pertenecen a una banda que se dedica al robo de casa habitación , traían arma de fuego y no vamos a bajar la guardia, al contrario vamos a seguir fortaleciendo la corporación”, dijo Bravo Arrona.

Y añadió: “ A exelemento de policía que esté haciendo mal uso ya como ciudadano se va a tener que detener las veces que sea necesario”.

Además, se presume que los detenidos fueron escoltas de Edgar Francisco, representante de Punto Legal Abogados, despacho que por medio de unas promotoras a través de redes sociales promueven casas de remates bancarios y así estafaron a más de 300 leoneses, según información de víctimas de fraude.

Bravo Arrona dijo que la Fiscalía está haciendo la investigación y no dio a conocer mayor detalle para no entorpecer las pesquisas correspondientes pero hizo énfasis en que se dará seguimiento al proceso a la espera de que estos presuntos delincuentes se mantengan en prisión y no sigan atentando contra la tranquilidad de las y los leoneses