No todos regresaron a laborar

Este lunes, inició la “nueva normalidad”, luego de dos meses y medio de cuarentena por la contingencia del coronavirus. Sin embargo, no todos los sectores reanudaron actividades y algunos otros, como el de la industria del calzado, lo hicieron, pero con ciertas condiciones.

Minutos antes de las ocho de la mañana, las calles de la colonia Industrial Julián de Obregón, comenzaron a llenarse de obreros. Aunque no todas las industrias ubicadas en la zona se reactivaron, pues en un recorrido realizado por El Sol de León, se pudo observar algunas factorías cerradas con candado.

Los regresan

A muchos de los empleados les dijeron que se presentaran este 1 de junio. Algunos si iniciaron actividades pero otros no, como Juan Emmanuel de 27 años, quien trabaja para una fábrica de botas.

“Paramos labores a mediados de marzo, nos pagaron solo 900 pesos a la semana en todo este tiempo, pero nos descuentan Infonavit y pues prácticamente no queda nada. Luego nos citaron el 18 de mayo para empezar a trabajar y nos regresaron, nos citaron hoy pero no dijeron que todavía no, esta vez no nos dieron otra fecha”. Comentó Juan Emmanuel.

Otro de sus compañeros, de nombre Gonzalo Gaona de 54 años, comentó. "solo nos dijeron que no y que aguantáramos, que no nos desesperáramos, pero tenemos que comer, hay familias que mantener" platicó desesperado y molesto.

Con todas las medidas

En otras empresas, como una de calzado infantil, si reactivaron sus jornadas, pero con ciertas medidas.

“Comenzamos actividades después de dos meses y medio, a nosotros nunca nos descontaron nada, recibimos sueldo íntegro, hoy se reintegra el 30 por ciento de la plantilla2 contó Fernando, Gerente de Producción de Calzado Coloso.

Las medidas que ellos tomaron, es regresar a las mujeres embarazadas, solo ingresaran con cubrebocas y caretas, mismas que proporciona la empresa. En la entrada se les proporciona gel antibacterial, se les toma la temperatura y hay un tapete sanitizante.

En esta nueva normalidad, se manejaran tres horarios de entrada y tres de salida. Además de que la jornada se recortó de ocho a seis horas. Para comer, también se dividirán en tres partes.

Vendedores, también la llevan

Los vendedores instalados en la zona, no registraron las ventas que esperaban, al menos por la mañana. De las decenas de puestos y casetas, la mayoría lucían solos, vendedores de tacos, tortas, panes, tamales, jugos, esperaban sentados frente a sus puestos, comentaron que esperaban un poco más de movimiento.

Entre las ocho y diez de la mañana, fue posible ver a muchos obreros, salir de las fábricas y dirigirse a sus casas, luego de que se les informó que no había trabajo.