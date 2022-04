No se quitarán el cubrebocas por precaución [Video-Fotos]

León, Gto.- Es oficial que en el estado de Guanajuato el uso de cubrebocas ya no será obligatorio como lo indicó el Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, una medida de protección recomendada, esto luego de que la medida se diera a conocer hace un par de días por el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En un sondeo realizado la mayoría de los entrevistados por El Sol de León, aseguraron que no dejarán de utilizarlo sobre todo por precaución.

“En las partes abiertas creo que no hay mucho problema, pero en los lugares cerrados como colegios, oficinas, bancos considero que se debe usar; o también lo utilizaría si me estoy sintiendo mal de manera responsable, aunque la mayoría de la gente está vacunada, la medida es aceptable y si por algo lo dice el doctor (Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud) y si ya no se ocupa está bien”, explicó Noemy Cano.

Noemí Cano Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Hay muchas personas que ya se han vacunado, desgraciadamente yo no lo he hecho y tal vez por mi culpa los demás corren riesgo, pero considero que todavía no estamos preparados para que se ya llegue a esta medida, aunque siento que el cubrebocas no nos protege al 100% porque he conocido a varios que ya se han vacunado, tienen la primera y segunda dosis, pero todavía se enferma. Estoy en desacuerdo en que se dé la indicación de que ya no se utilicen los cubrebocas, sobre todo porque los niños ya regresaron a clases, vienen los cambios de clima y todas son factores que inciden en que haya recaídas, mi familia y yo seguiremos utilizando el cubrebocas”, mencionó Laura Andrea Apolinar Reynoso.

Laura Andrea Apolinar Reynoso Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“El cubrebocas sirve para cuidar nuestra salud, no sabemos si alguien está enfermo de gripe y la pueda contagiar, pero además si ya tuvieron Covid imagínese. La medida está bien, pero yo me voy a proteger y si los demás no quieren está bien, mi familia y yo lo seguiremos utilizando porque podemos correr el riesgo de que una persona se contagie, imagínese cuántas se van a enfermar, además si a esto le agregamos que ahorita vienen los cambios de clima entre calor, frío, lluvia y humedad”, dijo Ma. del Socorro Pacheco Rojas.

Ma. del Socorro Pacheco Rojas Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“La Organización Mundial de Salud dice que todavía no es tiempo de dejar el cubrebocas, se debe usar por precaución, yo creo que se puede dejar de utilizar en áreas abiertas más no en sitios cerrados. Creo que se adelantaron, debieron esperar un poco más para saber cómo evoluciona esto y me enteré que van a eliminar el semáforo epidemiológico, que tampoco está bien porque si así la gente no hace caso ahora sin este van a pensar que ya pasó, habrá falta de precaución y puede venir un repunte si nos descuidamos porque los chinos viajan mucho y puede haber nuevas cepas”, indicó Juan Luna Torres.

Juan Luna Torres Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“El cubrebocas se debe seguir usando por preocupación, se debe seguir utilizando, creo que la medida del gobierno es errónea, porque al aire libre si se puede quitar, pero lo debemos traer en lugares cerrados como tiendas, pero la mayoría de la gente anda sin cubrebocas y eso me da desconfianza sobre todo por los niños que aún no están vacunados, aunque hay unos que fallecen de todas maneras”, explicó Estefanía Muñoz Cercado.