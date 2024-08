No se ha logrado la basificación del personal de la UG por la falta de apoyos fededales

Guanajuato, Gto. La falta de recursos económicos federales han sido la principal causa de que no se hayan podido basificar a más trabajadores administrativos de la Universidad de Guanajuato, sostuvo el líder sindical, Víctor Jiménez.

Dijo que, desde la ASTAUG, que es la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, se han hecho los esfuerzos necesarios para que sean cada vez más personal el que tenga su base laboral.

Local La SEG trabaja en subir la matrícula en universidades

Sin embargo, aunque hay apoyo económico desde el gobierno estatal, el apoyo federal es el que ha hecho falta para esas acciones.

“Tenemos un problema muy serio que obviamente no obedece a la Universidad de Guanajuato, tenemos un 40 por ciento de gente de contrato. Entonces, esa gente de contrato no tiene prestaciones y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente de ese fondo de previsión social que hemos manejado adecuadamente, de ahí les ayudamos, si no al 100 por ciento de las prestaciones, pero sí se les ayuda”.

De acuerdo con la información de la asociación sindical, en el último año se entregó una base de 34 personas que están afiliadas al sindicato encabezado por Víctor Jiménez.

El líder sindical apuntó que independientemente de las diferencias políticas entre el Gobierno del Estado y el Federal, el presidente de la República debe trabajar de manera igualitaria.

“Porque obviamente y lo voy a decir, no como que el peje (Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República), pues nada más se canaliza a donde le conviene sobre todo gobierna Morena, cuando el presidente de la República tiene que ser parejo con todos los estados”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Reiteró que el sindicato trabaja para regularizar la situación de estos trabajadores que están por contrato, sin embargo, reconoció que no es suficiente con el apoyo económico, sino regularizarlos para que tengan su base.

Local Seguimos construyendo una Universidad de Guanajuato más fuerte: Claudia Gómez

“La cuestión es que mucha gente tiene mucha antigüedad y que no ha logrado tener una base (...) nosotros tenemos las asignaciones presupuestales de ambas partes, de la Federación y de Gobierno del Estado. En el Gobierno del Estado tienen la mejor disposición, pero en la Federación no tenemos ninguna apoyada”, concluyó.