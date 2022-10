No se ha dejado de apoyar a los elementos: Bravo Arrona

El Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona asegura que no se ha dejado de apoyar a los elementos de la corporación policiaca, ya que mencionó que a todos los uniformados se les dio el aumento de sueldo.

“Ese aumento es el dinero que estaba presupuestado, si recuerdan fue la única corporación que se les aumentó iniciando el año, el apoyo se le está dando a cada uno de los elementos hubo un incremento de sueldo de 18 mil 500”, aseguró Bravo Arrona.

Además informó que en todos los grados en general se les aumentó un porcentaje de su sueldo y se les ofreció mayores prestaciones, así como la oportunidad de jubilarse con un porcentaje superior al que anteriormente se brindaba.

“El apoyo se está dando en las becas, también a los familiares y a los hijos de los policías se les está apoyando (...), siempre se socializa, siempre va a ver el compañero como en cualquier empresa que tiene alguna inconformidad, pero al final el apoyo se les ha dado”, añadió.

Dicho apoyo se ve reflejado en equipamientos, sueldos, incrementos, prestaciones conforme a la ley, Infonavit, entre muchas otras, así lo mencionó el secretario Mario Bravo.

También recordó que anteriormente se les brindaba un bono anual a los uniformados, el cual dependía de un porcentaje, esto luego de una evaluación individual, a quienes debido a faltas al servicio o una incapacidad de riesgo de trabajo, no gozaron de este beneficio.

“Recuerdo que lo más que se entregó en un bono anual fue a un comandante de policía vial, fue similar al aguinaldo, fue aproximadamente de 40 mil pesos, era un apoyo que se entregaba en la administración anterior, en esta administración ya se incrementó el sueldo”, explicó.

Sobre la denuncia que una mujer que fue atacada a balazos y ahora denuncia que fue separada de su cargo sin goce de sueldo, el secretario de seguridad explicó que se tienen que seguir diversos procesos y no puede exponer a los elementos que anteriormente fueron atacados a continuar laborando una vez que ya fueron ubicados y hasta amenazados.

“Es un tema que traemos ya bastante tiempo trabajando, yo respeto mucho a mis compañeras y mis compañeros que hacen la labor de seguridad pública, y todos los que estamos trabajando en la secretaría, corremos un riesgo, y efectivamente los compañeros que tuvieron un riesgo, tenemos una pensión permanente entonces ya tienen por parte del Seguro Social y parte de la presidencia se les dio todo el apoyo general en ese momento”, dijo.

“Tengo que tienen que cumplir varios procesos, si ya se le está pagando una pensión permanente del 60-70% o hay compañeros tienen el 100% pues ya tienen una prestación, segundo, tengo que mandarlos de control y confianza por su tiempo por el tema de salud, no me lo permite, no me dejan hacer examen de control porque no están aptos para en este momento hacer los exámenes o por la dictamen que trae el Seguro Social, tengo que evaluarlos o se tienen que evaluar en la academia para las habilidades policíacas, que es un requisito del Secretario Ejecutivo Nacional, tercero, hay un dictamen del Seguro Social entonces ahorita lo que se le está haciendo es que se le está dando a varios de ellos un permiso sin goce de sueldo, para que puedan ellos establecer también, o sea, ya están cobrando un una prestación una pensión y lo otro lo importante no lo estamos dejando solos”, explicó.

Por último mencionó que a estos elementos no se les puede colocar en una caseta o en una patrulla, ya que corren un riesgo, sin embargo, aseguró que ya se está trabajando sobre el tema con desarrollo institucional.