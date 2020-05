No se aplazaría proceso electoral

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). -A cuatro días de que venza el periodo para hacer reformas aplicables al próximo proceso electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) apenas planteó la posibilidad de aplazar el proceso programado para septiembre por la contingencia sanitaria por Covid-19.

El consejero Luis Miguel Rionda comentó que en algunas entidades ya se analiza el aplazar los procesos, por lo cual sería conveniente que el Congreso del Estado considerara realizar una reforma que lo permita.

Aunque no ha habido un pronunciamiento por parte del Congreso del Estado, los legisladores ya tienen conocimiento sobre el tema, pues el consejero de manera informal les presentó el panorama actual en otras entidades.

Yo en lo personal y mediante a comunicaciones informales si he expresado esta opinión, incluso he hecho llegar al Congreso esta relación que he ido construyendo acerca de las modificaciones que se han hecho en otras entidades

Agregó que de manera oficial el Consejo General del IEEG no ha hecho ningún pronunciamiento o solicitud de manera formal al Congreso del Estado.

Quien también reconoció que no se ha abordado el aplazamiento del proceso electoral en el Congreso del Estado y en el propio organismo electoral, pues incluso no ha estado en la agenda legislativa, fue el consejero Santiago López Acosta.

Agregó que este jueves el Congreso local aprobará el dictamen de la reforma electoral para la entidad, por lo cual será muy complicado que pueda incluirse el aplazamiento del proceso electoral.

“Seguramente será aprobado en el pleno del Congreso del Estado el día de mañana y en términos del Artículo 105 constitucional que prevé que las reformas electorales se tienen que hacer por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, pues ya está apunto de concluir, lo que no se apruebe mañana en el Congreso del Estado pues ya será muy difícil que se pueda aprobar”, expuso.

Por su parte, el presidente consejero, Mauricio Guzmán Yáñez asintió que debido a los tiempos es complicado efectuar una reforma electoral para aplazar el proceso en Guanajuato.