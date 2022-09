“No quisiera decir que los enviaron”: PAN León sobre insultos a alcaldesa

León, Gto.- El presidente del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, dijo que hay formas de dialogar y realizar planteamientos luego de que un grupo de personas insultaran a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, durante la sesión de Ayuntamiento del jueves, “no quisiera decir que los enviaron”, aseguró.

“En cuanto a los insultos nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera, hay formas de cómo dialogar, la alcaldesa siempre ha sido una persona cercana a la gente en el tema de diálogo y en este caso, no quisiera decir que los enviaron, pero no son las formas de dialogar y hacer planteamiento”, dijo.

Esta protesta se dio luego de que se aprobara por parte del cabildo leonés la deuda que solicitará la alcaldesa de más de 711 millones de pesos para obras del municipio.

Antonio Guerrero Horta comentó que estas decisiones son cruciales que se deben de tomar después de una pandemia y para beneficio de los leoneses.

“Es un tema muy importante para reactivar la economía de León en el tema de obra de inversión, recordemos que ahora que ganó Morena en gobierno federal ha dejado de entrar recursos director por convenio a diferentes programas (...) Desde luego los pagos será de una forma responsable a lo largo de los 20 años que estoy seguro que si se acomoda bien le economía podrá haber participación de pago”, agregó.

Este próximo domingo 11 de septiembre, se llevará a cabo la Asamblea Municipal, para elegir al Comité Directivo Municipal del PAN León 2022 – 2025, así como los candidatos por León a consejeros estatales y nacionales.

El dirigente municipal de Acción Nacional, precisó que son alrededor de 2 mil militantes los que tienen derecho a votar, de acuerdo al padrón que se tiene.

“El único requisito es ser militante con antigüedad mínima de un año de militancia y traer su credencial de elector vigente”, precisó.

Respecto a los candidatos a consejeros, Guerrero Horta, anotó que serán para el Consejo Nacional dos hombres y dos mujeres, mientras que para el Consejo Estatal serán diez hombres y diez mujeres.