“No queremos que suba la tarifa, ¿pero qué hacemos con los costos?”: Daniel Villaseñor

León Gto.- El líder de los transportistas Daniel Villaseñor aseguró que el negoció en el tema del pasaje, ya que el gasto total de los insumos en la actualidad es del 36% de incremento en comparación con el último aumento tarifario.

“Otra cosa que podemos hacer y es lo que estamos trabajando es en estar economizando en los combustibles, los rendimientos del combustible, la actualización de estas tecnologías para que el rendimiento te dé un poco más de lo que te daba antes y eso nos impacta directamente en los costos, al final del día nuestros insumos la suma de ellos traen un 36% de incremento, es decir, de junio del 2019 a la fecha el incremento tarifario es del 36%”, comentó Villaseñor.

Lo anterior luego que se diera a conocer que los mismos transportistas pidieron al menos un incremento de cuatro pesos en el costo del pasaje.

“Por nosotros ser por nosotros fueras incluso bajábamos la tarifa por nosotros no la subiríamos, no es nuestra intención aquí el asunto son los insumos que nos pegan directamente queremos mantener la calidad en el servicio, pues hay que trasladar los costos, sino entonces la deficiencia en el servicio lo vas a empezar a ver y en dónde la vas a ver en todo lo que acabo de mencionar”.

“Entonces no estaremos renovando y tendríamos la flota exactamente igual como la que tienes en muchísimas ciudades, que hay modelos 1990 con autobuses urbanos con hoyos en el piso y con frenos de atole todavía. Entonces no podemos hacer eso, o sea, no se lo merece la ciudadanía, se actualizan los costos es derivado de esos reglamentos”, recalcó.

Así mismo se señaló que la ciudad de León cuenta con la flota de autobuses más nueva y moderna de México, misma que posee tecnología de punta y tiene una duración aproximada de 5.5 años en promedio de vida.

“En León los usuarios tienen el costo por viaje más económico de las 22 ciudades más importantes, las más pobladas y con el PIB más elevado en México; en León tenemos la tarifa promedio más baja del país de 7.99 pesos. Gracias a su integración física y tarifaria que nos permite trasladarnos pagando un solo pasaje por toda la ciudad”, agregó.

También, Daniel Villaseñor mencionó que los transportistas contribuyen considerablemente en la disminución de la contaminación, ya que las unidades que manejan día con día consumen combustible Diesel Ultra Bajo en Azufre conocida como UBA, lo que permite una disminución del 97% contra el combustible alto en azufre que se consume en más del 90% del país.

“En cuanto a temas de seguridad, con mucho orgullo les comparto que equipamos con cámaras de videovigilancia y botones de pánico al 100% de los autobuses, gracias a esta inversión el transporte de León se coloca como una de las ciudades con el menor índice de asaltos a bordo de los autobuses”, dijo.

“Les compartimos que en el tema de accidentes viales en donde participa el transporte público hemos logrado una disminución del 80% a lo largo de estos 20 años, todo esto gracias a la capacitación a la experiencia de los operadores, al excelente mantenimiento y a la tecnología de punta con la que cuentan nuestros autobuses”, agregó Villaseñor.

Además indicó que con el objetivo de ofrecer un mejor servicio y apoyar a la economía de los usuarios, los autobuses ofrece un servicio de internet sin costo para el usuario en el 100% de los autobuses, paraderos y estaciones de transferencia, donde se han tenido registros que cada usuario consume por viaje lo equivalente a 17 pesos; este servicio es utilizado por 600 mil viajes en promedio diario.

Entre los 11 compromisos que se realizaron desde el último aumento tarifario, el líder de los transportistas aseguró que se han cumplido en su mayoría, ya solo queda pendiente el mejorar el tiempo de traslado y el conectar la última cámara a C4, de esa se acaba de realizar la compra hace dos meses, la cual cuenta con una inversión de 9 millones 900 mil pesos.

“No sé cómo trasladarles el sentimiento de que es un traslado de costos (...), nosotros no queremos que suba la tarifa, queremos que se mantenga, pero ¿qué hacemos con los costos?, ¿a quién le decimos, contra quién nos vamos?, estamos exactamente igual que todos”, finalizó.