No preocupa al PAN ir en coalición con el PRI en Guanajuato: Pilar Ortega

León, Gto.- La presidenta municipal del PAN en León, Pilar Ortega, dijo que no les preocupa ir en coalición con el PRI para el 2024 ya que Acción Nacional tiene una solidez importante en el territorio guanajuatense.

Sin embargo aseguró que quien tomará la decisión final es el Consejo Estatal ya que es el órgano facultado para determinar si va o no en coalición para las elecciones del próximo año.

"Nosotros hemos dicho que hoy Acción Nacional tiene un capital muy importante que sigue gozando de la confianza de los guanajuatenses y que en Acción Nacional tenemos una posición bastante sólida en simpatía de las y los guanajuatenses, en ese sentido no nos preocupa si vamos o no en coalición y este es un tema que tendrá que asumir el Consejo Estatal que es el órgano que está facultado para decidir si vamos en coalición o no", dijo.

Esta declaración la dio la presidenta del PAN este domingo durante el recorrido que hizo el partido por diferentes avenidas de la ciudad en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El evento fue denominado Caravana por la Democracia y salió desde el comité municipal del PAN hasta el Arco de la Calzada de León.

Pilar Ortega también opinó sobre el ambiente previo a las elecciones del 2024 donde han salido a relucir nombres de mujeres como posibles candidatos de su partido.

En este sentido la panista aseguró que Guanajuato está preparado para ser gobernado por una mujer y que cada vez están tomando más puestos claves en la política y en espacios públicos importantes de toma de decisiones.

"La verdad es que ya se van acercando los tiempos de las elecciones y se empieza a subir un poco la efervescencia, yo creo que eso es natural y más en el partido Acción Nacional que somos el partido en el gobierno y vemos todavía una muy buena recepción de la población.

"Pero todavía no iniciamos nuestros procesos internos, todavía falta tiempo, ahora sí que ahorita estamos convocando a la militancia a trabajar a favor de la sociedad y en eso tenemos que concentrarnos en este momento", dijo