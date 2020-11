No podemos volver a frenar la economía: Diego Sinhue

León, Gto.- Ante las complicaciones de distribución de las vacunas anticovid-19 y poder contar con ellas masivamente hasta el año 2022, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a seguir la vida, a realizar eventos al aire libre y salir a trabajar porque "no podemos volver a detener la economía".

📡 #EnVivo: Anuncio de Inversión en Start Up Sant Ana del Conde. @ecolam_mx @idea_gto #UnidosSomosGrandeza https://t.co/NGzIZXAGn9 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) November 27, 2020

El ejecutivo estatal, dijo que con el cierre de actividades, al inicio de la pandemia, entre marzo y abril se perdieron 50 mil empleos formales, de los cuales se han recuperado 20 mil.

Fotos: Edgar Camacho | El Sol de León

El mensaje de Rodríguez Vallejo, explicó, tuvo como fundamento lo que el ex secretario de Salud, José Narro, menciona respecto a las dificultades que implica distribuir la hipotética vacuna.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Critican panistas que gobierno federal otorgue dinero a familiares de muertos por Covid-19

"De manera masiva una de las que viene se podrá tener hasta el 2022 y será muy difícil de distribuir por la cadena de frío porque no se tiene en el país la capacidad de almacenar; otras vendrán en menor cantidad y serán suministradas a quienes están en las primeras líneas de batalla", indicó.

Por ello, convocó a la población a continuar con las actividades y a mantener las recomendaciones sanitarias.

Nos da gusto recibir en #GTO a la empresa Impregnadora del Bajío que viene a fortalecer el clúster automotriz más dinámico de América Latina que se encuentra en nuestro Estado.

Agradecemos a sus directivos la confianza en nuestro estado y en el rumbo de nuestro gobierno. (1/2) pic.twitter.com/HabiFgMa09 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) November 26, 2020

"No podemos dejar de seguir la vida que tenemos, hay que cuidarnos, privilegiar la salud, pero tenemos que seguir trabajando. Es una realidad que no podemos parar, no podemos volver a frenar la economía porque tuvimos estragos importantes… es más fácil destruir que crear empleos y eso es importante".

El gobernador mencionó que "el camino para salir adelante de esta pandemia es con unidad, participación, responsabilidad social y compromiso. No tengo ninguna duda de que vamos a salir más fortalecidos como personas y como sociedad porque hacemos un gran equipo sociedad, gobierno y los emprendedores que están innovando, invirtiendo en nuevas fuentes de trabajo y sobre todo, conservando y generando más empleo qué significan beneficio para las familias de Guanajuato".

El mensaje del gobernador toma relevancia, ya que desde hace unas semanas se habla de la posibilidad de que el semáforo de reactivación económica regrese a rojo.