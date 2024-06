No olvides recoger tu credencial del INE; Módulos de atención ya operan al 100 por ciento

Guanajuato, Gto.- La vocal del Registro Federal de Electoral del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, Verónica González Gamiño, refrendó el llamado a los ciudadanos para que acudan a los Módulos de Atención y recojan sus credenciales para votar.

Recordó que, antes de la elección del dos de junio, se quedaron en resguardo más de nueve mil credenciales que no fueron recogidas por sus dueños. Todas siguieron el mismo protocolo de seguridad en cada módulo.

“Fueron más de nueve mil las credenciales resguardadas, esas se quedaron bajo un protocolo de seguridad y se ponen a disposición nuevamente; se resguardan por el tema precisamente de que como no se recogieron en tiempo era necesario retenerlas”.

Recordó que también, durante el proceso electoral, se aplicó la estrategia de reimpresión, que fue la primera vez que se aplicó esa modalidad y que se basó en que la persona acudiera a tramitar su plástico, pero no tendría ningún cambio de datos, es decir, sería igual a la credencial que no encontraron en su momento.

En ese programa, en Guanajuato se realizaron más de 20 mil reimpresiones y sirvió para motivar la participación ciudadana en las votaciones del 2 de junio, sin embargo, hubo personas que no fueron a recoger su credencial y también tuvieron que ser resguardadas.

Estas credenciales también están disponibles para que los ciudadanos acudan por ellas al Módulo de Atención en donde la tramitaron.

Verónica González aclaró que, la estrategia de reimpresión acabo el último día que tenían para ir a tramitar su credencial mediante ese concepto, es decir, en el mes de mayo, por lo que, si hoy van por su credencial, sí se actualizarán sus datos, como las huellas dactilares y la fotografía.

“Ya cerramos la campaña de credencialización, más bien lo que aplica son reposiciones yo puedo acudir a hacer un a solicitar una reposición si se me extravió, se me deterioró, si me la robaron, si voy a tener una actualización de datos, porque, aunque yo tenga rectificación o no haya cambiado domicilio me toman una nueva fotografía entonces esa credencial si tiene una actualización porque la imagen será de acuerdo a como actualmente este estemos”.