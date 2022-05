No obligatoriedad del cubrebocas reactiva la Zona Centro de León

Comerciantes y clientes de la zona Centro, aseguraron que con la no obligatoriedad del uso del cubrebocas, las familias tienen más confianza en salir, se incrementan las compras y se incentiva la reactivación económica.

Martha Gómez Male, empresaria de regalos “La Española” dijo que las personas ya caminan con más confianza en la calle aunque los comerciantes piden que el cubrebocas se utilice dentro de los establecimientos para cuidar la propia salud.

Aseguró que a partir de este año, las ventas han mejorado bastante, pero en la zona peatonal posiblemente están recuperados en 90% a 95%.

“El clima no ha sido favorable independientemente del giro que tenemos, al no hacer frío la gente sale más a la calle, buscando la frescura de los árboles, de los portales, de no estar encerrados en casa y segundo porque ya la vacunación está muy adelantada, eso nos da la confianza de salir y la necesidad de seguir trabajando”. Explicó.

Mencionó que hay zonas como el Pasaje Catedral los comerciantes cierran entre las 18:00 y 19:00 horas porque está bastante solo todos los días de la mañana.

“En general todos hemos recuperado bastante las ventas, aunque hay algunos giros que no se han recuperado totalmente, lo que visto sobre todo en muchas zapaterías cambian de dueño, se vuelven a poner en otro lado y creo que esto está un poco relegada”, aseguró.

Consideró que pronto la situación se estabilizará todo, pero la pandemia generó un cambio de costumbres sobre todo marchas o manifestaciones y eventos de tipo religioso que generan mucho económico, “mayo es un mes muy bueno en todos los sentidos tanto en lo económico como en lo social”.

Salen familias por primera vez

Andrea Díaz está de acuerdo en el uso de cubrebocas en espacios cerrados sobre todo porque hay mayor afluencia de personas y se deben acatar todas las medidas de prevención.

“Desde que inició la pandemia no había venido al Centro y veo que hay bastante gente; creo que si se consume lo local nos beneficiaría y nos ayuda a reactivar la economía del estado y de la ciudad, no creo que esto se equilibre pronto, pero en teoría es una buena señal”, finalizó.

Por su parte, Erika Tapia Ruiz comentó que después de la pandemia es la primera vez que salen de compras en familia y se sienten un poco más seguros.

“Esto es muy bueno para la economía porque todos dependemos de esto y los que están aquí en sus locales y si nosotros no salimos de compras o nosotros no tenemos trabajo nos afecta a todos, no sólo en las ventas”, mencionó.

Indicó que poco a poco se tiene que reactivar la economía, por esa razón es muy importante vacunarse y protegerse entre todos.

“Nos sentimos más libres porque ya no traemos el cubrebocas y ahora que está haciendo tanto calor mucho mejor”, explicó Guillermo Alvizo Tapia

Dijo que acudieron a la zona Centro para comprar un vestido para la fiesta de cumpleaños de su hermana, porque ya era tiempo de salir.

Por su parte, Alma Rosa Estrada Silva, comerciante del centro Histórico informó que para ella sus ventas se han reactivado un 30% y ve que la gente está contenta, desde el jueves que no es obligatorio el uso del cubrebocas, por lo que más familias arriban a esa zona de la ciudad en la que no había mucho movimiento.

Mencionó que a principios del año se incrementaron las ventas en un 80%, y los comerciantes están contentos, pero no se debe bajar la guardia con los protocolos de seguridad.