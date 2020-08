No nos dejemos infectar del virus de la indiferencia: Héctor López Santillana

León, Guanajuato.- La indiferencia es otro virus contra el que se está luchando en León, por lo que pide el alcalde Héctor López Santillana no “nos infecte”, esto durante la ceremonia virtual de los Honores a la Bandera del lunes.

Hoy tenemos el riesgo de que nos infecte un virus aún más peligroso, el de la indiferencia, la historia nos demuestra que las crisis dejan atrás principalmente a los más pobres a los que menos oportunidades tienen

Dar un giro radical a la situación que actualmente vivimos y asumir responsabilidades, son retos aún pendientes para los habitantes de este municipio, insistió Héctor López Santillana.

“A lo largo de nuestra historia, los leoneses hemos demostrado que podemos cambiar, por eso debemos decidir si queremos volver a lo que hacíamos antes de la pandemia o si cambiamos a algo mejor; donde todos asumamos con libertad nuestra propia responsabilidad.

...tenemos que reconocernos, ayudarnos mutuamente, por eso imperativo que sigamos avanzando a un León más incluyente, donde el entorno urbano facilite la comunicación y la movilidad de todas las personas sin privilegios”, añadió.

Seguimos en Semáforo Rojo

En León el semáforo epidemiológico se mantiene en color de alerta total y se seguirán todas las recomendaciones del gobierno del estado de Guanajuato, indicó Héctor López Santillana.

“Nos mantenemos en semáforo epidemiológico rojo, tal y como lo marcan nuestras autoridades estatales, no nos adelantemos la situación es sumamente grave, la curva no se aplana y la tasa de contagios aún es muy acelerada, la pandemia no ha terminado”, finalizó López Santillana.