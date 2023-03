No llueve en Nuevo Valle de Moreno

El año pasado no llovió en Nuevo Valle de Moreno, sus habitantes perdieron la cosecha de maíz y sus animales están muriendo de sed y hambre.

En el marco del Día Mundial del Agua que se celebra anualmente el 22 de marzo, tiene como objetivo centrar la atención en la importancia y abogar por la gestión sostenible del agua dulce, los guanajuatenses muestran preocupación por la falta de este vital líquido.

De acuerdo a Hilario Guevara, vecino de la comunidad Nuevo Valle de Moreno, cada vez es más difícil sembrar y alimentar a sus animales por la escasez del agua.

“No nos llovió nada, no sacamos ni un grano de maíz, estamos perdidos de a tiro, perdimos todo el trabajo que nos hace el tractor y cobran caro y no sacamos nada”, comentó.

“Esperamos que no dejen de ayudarnos porque los pobres animales andan flaquitos de que no tenemos para darle de comer algunos ni agua tienen para darle de tomar”, añadió.

Así como Hilario, los casi 800 habitantes de dicha comunidad se han visto perjudicados pues el agua de las presas de San Martín de Porres y Tlachiquera se ha ido agotando y temen que si este año no llueve sus animales morirán de sed.

“La presa más cercana es San Martín de Porres y la que está sobre la carretera se llama Tlachiquera y de ahí acarreamos el agua. Este año no la utilizaremos para regar solo para el servicio de los animales porque se va acabar”.

Roberto Palomares Torres, Director General de Desarrollo Rural declaró que en Nuevo Valle todas las tierras son de temporal, a pesar de que hay presas que se encuentran alrededor no todas las aprovechan debido a que no hay una instalación u obra hidráulica utilizar el agua para riego, sin embargo son pocos los que sí se sirven de estas.

“Hay una unidad de riego para una de las presas pero son pocos productores los que están adheridos a esta unidad de riego, y todos los demás son de temporal y no hubo levantamiento y lo poco que levantaron es lo que está subsistiendo al ganado”, comentó.

Palomares Torres informó que el tema es que llovió muy poco el año pasado y hubo poca producción por tal motivo, la gente no va tener poder mantener lo que es temporada de estiaje alimento para el ganado.

“Como municipio están solicitando cerca de 2 millones de pesos para alimento para ganado aunado para continuar otorgando apoyos con alimento pero para consumo humano que es la harina, frijol y bultos de 20 kilogramos de Maseca para repartir por familia. Están planeando tres entregas en el año para cerca de 570 familias aproximadamente”.

Tandeos de agua

“Hubo muy poca producción en alimento, la mayor parte de los productores sobre todo en la zona norte del municipio lo que producen es para autoconsumo ya sea para sus animales o para consumo humano, es zona ganadera también produce y lo que es para el ganado también es para el consumo y para elaborar productos que luego la gente baja a vender a la zona urbana”.

En este sentido, el titular de Desarrollo Rural espera que este año pudiera haber lluvias prematuras para ayudar a la recarga de algunos de los bordos represas, aguajes, que se encuentran en la zona norte por su topografía.