No he pensado en eso: Secretario de Salud referente al 2024

León, Gto. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que en miras a las elecciones del 2024, él no ha pensando en encartarse como un precandidato para la gubernatura del estado por el PAN.

Dijo que el evento que se llevó a cabo este martes donde acudieron más de 2 mil 500 personas, líderes empresariales, sindicales, estudiantes, presidentes municipales, diputados, senadores y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sólo es para posicionar al sistema estatal de salud y que él solamente es un doctor.

“No, es el sistema de salud del estado y eso hay que decirlo, aquí el objetivo es consolidar como yo lo dije, no pretendo más que construir, consolidar un sistema de salud que haga la diferencia a nivel nacional”, dijo.

Además, comentó que es una decisión que le corresponde al partido, o bien, a la sociedad, de elegir a los mejores perfiles que puedan llegar a la gubernatura en el próximo sexenio.

“No, no, la verdad es que eso más bien le corresponde al partido, a la sociedad, a los liderazgos, buscar a los mejores perfiles, a las mejores mujeres, a los mejores hombres, pero pues yo solamente soy el doctor, mi trabajo es muy técnico, es un perfil más ciudadano, entonces no he pensado en eso, la verdad”, agregó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Jesús Oviedo, dijo que él no vio en este evento un autodestape del secretario de Salud para las elecciones del 2024 y que en su caso nunca se ha autoproclamado precandidato, pues lo que están haciendo sólo es trabajar a favor de los guanajuatenses.

“No podemos estar pensando en otra cosa porque nos desviamos de lo que estamos haciendo en este momento que es articular de manera eficaz la estrategia Guanajuato Contigo sí y generarle un beneficio a los guanajuatenses.

Hay un compromiso, hay un objetivo, hay una necesidad de seguir ayudando a la gente de Guanajuato y es lo que estamos haciendo (...) Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar concentrados en la necesidad que existe en el estado”, aseguró.