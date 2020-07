No hay medicamentos para pacientes con cáncer en el IMSS

La ausencia de medicamentos en Unidades Médicas Familiares del IMSS como lo es en la UMF 47 ha impedido que pacientes con derechohabiencia con cáncer no reciban en tiempo y forma la aplicación de quimioterapias, situación que a decir de los afectados “complica el avance en los estados de salud”, denunciaron.

Así fue denunciado por una paciente de 38 años, que enfrenta la recurrencia del cáncer en huesos y ovarios, que solicitó a la editora solo ser llamada María y mantener su anonimato para no ser objeto de malos tratos por parte de la institución médica pública.

La derechohabiente narró “hace unas semanas fui sometida a una intervención quirúrgica en la UMF 47 (Las Trojes), recomendada por el especialista, para mejorar mi situación de salud, pero resulta que hasta el momento mi receta de medicamentos no ha sido surtida”.

Continuó “hoy me encuentro con más miedo, pues se suponía que ya tendría, que empezar con mi tratamiento de quimioterapia, pero en la cita que tuve la semana pasada con mi oncólogo me comentó, que no sabía que darme ya que tenían falta de medicamentos para los tratamientos y luego de consultar un par de veces si tenían diferentes medicamentos y pues le contestaron que no”, dijo angustiada.

Solo me envió otros medicamentos Ácido Zoledrónico ni Tamoxifeno tabletas de 20 mg, que dan después de que se termina de poner los ciclos de quimioterapia y que son para prevenir que vuelva el cáncer, “pero lo que yo necesito ahora es combatir el cáncer activo que tengo”, señaló la mujer.

Realizando mi labor en la clínica me fue confirmado “no tienen medicamento para la quimio” y lamentablemente no hay fecha para poder asistir a mi primer quimioterapia, “esta situación que me deprime y poco alienta en la lucha contra el cáncer” concluye la derechohabiente.