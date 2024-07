No hay intención de regularizar concesiones del transporte público

Guanajuato, Gto. El representante del gremio del transporte público en Guanajuato, Neal Ávalos, reconoció que sigue sin existir un acercamiento por parte de la autoridad para tratar el tema de la regularización de las concesiones.

A principios de año, la fracción del PAN del Ayuntamiento capitalino, anunció que, antes de concluir con su periodo, estarían regularizando las concesiones del transporte público, así como la de los mercados e incluso el tema de entregar escrituras a los asentamientos humanos irregulares.

“No ha habido bueno, hubo una nota que iban a que se iban a regularizar las concesiones, a nosotros no nos han hablado absolutamente de nada, no se ha hecho nada desde que se anunció no se ha hecho absolutamente nada”.

Incluso dijo que la propuesta de volver a los permisionarios concesionarios es complicada, pues cada dos meses vence un permiso y tendrían que invertir hasta 2.4 millones de pesos para tener un camión fijo.

“Quién va a invertir dos millones 400 mil pesos que cuesta un camión para tener una vigencia de dos meses y dicen, pero si te lo voy a renovar que lo va a renovar en dos meses, pero yo no tengo la certeza y lo mismo está pasando con las concesiones”.

Neal Ávalos dijo que, además, es necesario renovar las unidades por unas más nuevas, que no estén vencidas en su tiempo útil, por lo que la inversión antes mencionada se tendría que hacer, pero sigue sin haber garantías por parte de las autoridades para apoyarlos en regularizar las concesiones.

Por ello dijo que, hasta que no se fijen correctamente bien los acuerdos y las formas de trabajar, el tema quedaría totalmente varado.

“Entonces hasta que no se pongan perfectamente bien las reglas del juego y que esté todo regularizado no podremos avanzar en ese tema. Entonces digamos no es como la solución el tema ahorita de la regularización como se mencionó”.

Finalmente insistió que, para tener avances en la materia, primero se requeriría que la autoridad de certeza sobre la prestación del servicio, para después como empresario poder invertir en las mejoras solicitadas.