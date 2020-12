No hay desabasto de oxígeno medicinal… todavía

León, Gto.- El Covid-19 ha provocado que la venta de tanques de oxígeno aumente, sin embargo, los vendedores de tiendas reportan que existe cierto desabasto de este material, los proveedores tardan días en surtir, incluso el proveedor de un negocio lo hará hasta el mes de enero.

Si bien hay una alta demanda de oxígeno, algunos vendedores dijeron que el precio no aumentó, en otras tiendas si aumentó, y una más, decidieron suspender la venta de tanques porque auguraban subiría el costo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Rebasa Guanajuato 73 mil casos positivos de Covid-19

En la tienda Bionika, ubicada en la calle 20 de enero, Octavio, vendedor, expresó que por el momento ellos no han surtido, ya que su proveedor no ha conseguido surtir la demanda de sus clientes.

“Los proveedores como que no se lo esperaban y no han podido surtir, desde que empezó la pandemia venían a preguntar cada semana; lo que son oxímetros y tanques, todo lo necesario, puntas nasales, mascarillas, ya lo hemos checado con el proveedor y ha dicho que no ha podido conseguirlas” comentó Octavio.

El joven añadió que el problema no es que no haya tanques, sino que no hay oxígeno para llenarlos.





Cabe mencionar que una de las recomendaciones y requisitos para un paciente que ha contraído Covid-19 y que ha sido dado de alta, es el llevar su propio tanque de oxígeno y tenerlo, depende de lo que indique el médico correspondiente.

Aumenta el costo en algunas tiendas

En la tienda Promédica, oxígeno y productos médicos, en calle 20 de enero, indicaron que el costo del tanque individual se encuentra en 5 mil pesos, y aún tienen en existencia, respecto al costo, indicaron que el proveedor si aumentó el precio, por lo que ellos también tuvieron que aumentarlo al público en general.

En dicho negocio también rentan tanques de oxígeno con mayor capacidad, aunque por el momento no ofrecen el servicio, por lo mismo de que el proveedor los llenará hasta el mes de enero.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Doble Vía ¿Por qué Miguel Hidalgo usó la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Independencia?

Frente al Hospital Aranda de la Parra, en otra de las tiendas de mobiliario hospitalario, el tanque de gas tiene un costo de 4 mil 500 pesos, ahí dijeron que el costo no ha variado desde que comenzó la pandemia.

En la calle Melchor Ocampo, en otro negocio, el empleado de ahí platicó que desde que inició la pandemia se suspendió la venta de oxígeno, ya que auguraban que los precios iban a subir y para que no significara el aumento en el costo de su mercancía decidieron no surtirlo.

Oxímetro, demanda en aumento

Por otro lado, ante la recomendación de la Secretaría de Salud para un paciente que ha sido dado de alta, es recomendable tener un oxímetro en casa, la venta de estos aparatos aumentó.

No existe un desabasto de estos aparatos y son fáciles de conseguir en las tiendas donde venden equipo médico.

Octavio, de la tienda Bionika, dijo que antes de la pandemia se vendían 2 o 3 cada dos meses, ahora de un aproximado de 30 aparatos que solicitan al proveedor de venden entre 15 y 20; el costo va de los 700 a mil 300 pesos.