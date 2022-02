No habrá sanción para policía rapero

León, Gto.- Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, informó que no habrá sanción para el oficial que utilizó una patrulla para grabar un video, pues considera que no hizo un mal uso de ella y al contrario, expresó que apoyarán al oficial y aprovecharan su talento.

“No se va a sancionar, no hay algo anormal y no cae en falta grave al reglamento, no hizo mal uso de la unidad, ya lo analice y si el compañero trae ese auge de hacer cosas buenas, si tiene talento, hay apoyarlo, hay que aprovechar los talentos que hay en la Secretaria”, Expresó.

El video, que dura más de tres minutos y que fue difundido en redes sociales desde el lunes pasado, ha llegado a las 10 mil visitas en una plataforma de videos. Su autor es el oficial cuyo nombre artístico en el gremio musical es “Leo Barber”.

Grupos especiales son referencia nacional

Por otro lado, el secretario Bravo Arrona, informó que las investigaciones y análisis realizados por los grupos especiales de la Policía Municipal, han sido tomados como referencia nacional, no solo en protocolos de actuación, sino incluso hasta para capacitación.

Esto fue dado a conocer tras su reciente visita realizada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la ciudad de México.

“Nos toman como referencia nacional por las investigaciones y análisis de nuestros grupos especiales , me refiero a que es para poder trabajar de la mano, en cuanto a protocolos de actuación, esta semana ya se presentó el proyecto a los Procuradores de Justicia para su aprobación y también será presentada a las Conferencias Nacionales de Alcaldes”, Finalizó.