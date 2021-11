No habrá nuevas concesiones para explotación minera: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no habrá nuevas concesiones para la explotación minera y con ello no habría la posibilidad para que la minera canadiense que pretende extraer oro del Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo no tendría los permisos para ello.

Andrés Manuel López Obrador dijo que son pocas minas las que están siendo explotadas en el país y señaló que con ellas son suficientes, pues ya se entregaron las que deberían otorgarse.

"No se van a entregar nuevas concesiones (...) no se va a permitir que exploten esa mina en deterioro del entorno", enfatizó y dijo que las empresas extranjeras no volverán a venir al país a explotar, saquear ni a afectar al ambiente con la explotación minera.