No habrá impunidad en caso de Ángel Yael: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá impunidad en el asesinato de Ángel Yael y dijo que la investigación aún continúa.

Durante la conferencia de prensa mañanera del lunes, el presidente de México explicó la liberación del primer elemento de la Guardia Nacional detenido se dio porque después de las pruebas de balística se determinó que aunque en algún momento sí accionó su arma, ésta no había emitido la bala que privó de la vida de Ángel Yael y que lesionó a Alejandra, por lo cual la investigación continuó y se detuvo a otro elemento de la Guardia Nacional, el cual habría sido el que disparó la bala que provocó esta situación.

“Es un caso lamentable, nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad".

“Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, que no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban las cosas y que se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios, entonces se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional.

“Luego de que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido y la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, dijo el presidente durante la conferencia de prensa mañanera.

Andrés Manuel López Obrador dijo que la investigación aún no concluye, por lo cual todos los elementos que participaron en el operativo en donde fue asesinato Ángel Yael están disponibles para ampliar dicha investigación.

Aunado a ello, señaló que el elemento que fue liberado “también se comprobó que disparó, por lo cual tiene que estar sujeto a proceso”.

Andrés Manuel López Obrador también informó que Alejandra, la joven herida durante el ataque, continúa siendo atendida e indicó que habrá todo el apoyo para ella, además de que se comprometió que todo lo que vaya surgiendo del caso, será informado durante las conferencias de prensa mañaneras de los próximos días.

El pasado miércoles 27 de abril, Ángel Yael, un estudiante de la Licenciatura en Agronomía de la Universidad de Guanajuato, fue presuntamente asesinado por un elemento de la Guardia Nacional en la comunidad de El Copal, al norte de Irapuato, cuando los agentes realizaban un operativo antihuachicol en esa zona.

Además, la noche del domingo, el segundo elemento de la Guardia Nacional que fue detenido quedó en prisión preventiva, luego de que se solicitara duplicidad de término en la audiencia que se celebraba en su contra, la cual será reanudada la tarde del viernes, en donde se le acusa por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por las lesiones provocadas a Alejandra.