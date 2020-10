No habrá comerciantes afuera de panteones este Día de Muertos

León, Gto.- Poco más de mil comerciantes de temporada de esta ciudad, no podrán ejercer su actividad en vitur que los dos panteones municipales que se encuentran en la mancha urbana permanecerán cerrados, ahora el comercio ambulante tendrá que esperar hasta el inicio de la temporada decembrina y claro bajo la condición que existan las condiciones necesarias en materia de salud, anunció el titular de la Dirección de Comercio y Consumo Raúl Fabricio Ibarra Rocha.

El funcionario mencionó que estas acciones son resultado del análisis de las condiciones que existen en la ciudad en materia de seguridad con motivo del Covid-19, y evitar riesgo de contagios y se venga para abajo todo lo hecho en la ciudad.

El tema ya es del conocimiento de los comerciantes, a todos los interesados que se acercan a la Dirección se les avisa para que no inviertan y esperen al cambio de instrucciones. No queremos que se vean mayormente afectados, pero las condiciones de trabajo no son las más idóneas, comentó.

Sobre las probables fechas para que leoneses retomen el comercio de temporada, Ibarra Rocha llamó a los comerciantes esperar a que mejoren las condiciones en materia de salud y que en temporada decembrina, sean más propicias pues se vienen las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en donde hasta el momento no hay nada definido.

Serán 58 elementos distribuidos en toda la ciudad adicionales de los que vigilan y supervisan tianguis y mercados, que ya se lleva con antelación en los lugares en donde ya se trabaja y que están autorizados los panteones de acuerdo a las instrucciones por salud no se abren.

En coordinación con autoridades de salud municipal, panteones protección civil y Seguridad pública para controlar y supervisar desde una semana con el objetivo que no invertir los vendedores de temporada, y esperar a mejoren las condiciones para la temporada decembrina, además que vienen las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en donde hasta el momento no hay nada definido.

De acuerdo a temporadas de años anteriores con la celebraciones del día de muertos, y venta decembrina incrementa la actividad hasta e el 60%, al llegar comerciantes de otros estados México Guadalajara y Querétaro, dadas las condiciones vamos a tener restricciones para evitar riesgo a de contagios y se venga para abajo todo lo hecho en León.

Entre las restricciones:

1.- Uso obligatorio de cubrebocas.

2.- Uso de gel y lavado de manos.

3.- A distancia.

4.- Toma de temperatura.

E incluso de no ser respetadas estas recomendaciones se podrá sancionar, que no hemos dejado de hacerlo pero ya tenemos una situación de mayor responsabilidad y conciencia de parte del comercio tradicional.

Mientras que en zonas de mayor afluencia como zona piel vamos a tener los fines de semana no se va a bloquear la actividad económica la vamos a supervisar, para proteger a los visitantes para que también invitarlos a que sean parte de estas acciones.

Desde el arranque de la temporada de pandemia han sido 1,500 las infracciones que se han aplicado por el desacato de los estipulado por el Ayuntamiento de León y con el cambio de naranja a amarillo del semáforo y con el regreso paulatino a actividades en calle se han disminuido a un 60%.

Qué van principalmente por no respetar medidas sanitarias, no respetar el espacio y ubicación asignado para la venta.