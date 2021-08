No es momento de cambiar titulares de seguridad

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Mauricio Ortiz Proal, aseguró que no es momento de remplazar a los titulares de las corporaciones a cargo de la seguridad en el estado.

En los últimos meses, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado el desempeño de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal general del estado, incluso ha solicitado en repetidas ocasiones destituirlo del puesto.

Al respecto, Ortiz Proal lamentó que hoy Guanajuato atraviese por una crisis de violencia a consecuencia de la pugna por el territorio de los grupos criminales, pero señaló que cambiar a los titulares no solucionará el problema.

“En esas estrategias intervienen decenas y centenas de funcionarios, me parece que reducir el problema y pensar que al quitar una persona y poner a otra va a dar resultados diferentes, va a llevar a un absurdo el problema, a un asunto de simpleza”.

Ortiz Proal, señaló que hoy en día, México se encuentra en la peor crisis delictiva de todos los tiempos, a consecuencia de la errónea estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

Comentó que para recuperar la paz de Guanajuato, es necesario que la Federación, quien cuenta con las corporaciones de seguridad más fortalecidas, intervenga de inmediato con una estrategia efectiva.

“Si no hay un acompañamiento de quienes tienen a su mando los cuerpos de seguridad y policiacos más importantes, nutridos y mejor preparados del país, que es la Federación, me estoy refiriendo en particular a la SEDENA a la Marina y la Guardia Nacional, pues va a sr entonces muy difícil poder plantar una cara exitosa a los grupos criminales”.

El priista, mencionó que los criterios del presidente López Obrador para solicitar la remoción de Carlos Zamarripa, también son aplicables para Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.