No es fácil eliminar grados escolares como lo propone la SEP: Secretario de Educación de Guanajuato

León, Gto.- No es fácil lo que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que se plantea que la educación básica se divida en seis fases, comentó el Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

En relación a que la SEP prepara la desaparición de los grados escolares de educación básica por las fases de aprendizaje, dijo que con la información que hay no estaría en riesgo la situación de que continúen los 13 grados, pero diferenciados en seis fases.

Indicó que seguramente cada fase estará asociada a un logro educativo, por lo que la supervisión y medición del avance tendrá esos seis cortes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Precisó que no pueden tener una opinión de manera más profunda porque necesitan escuchar la Secretaría de la SEP, Delfina Gómez Álvarez y a los representantes de la SEP de manera más clara sobre lo que buscan.

Mencionó que no es sencillo porque todas las escuelas están instaladas por ejemplo en grupos de seis o tres en secundaria, primaria y preescolar.

“La organización escolar está basada en esa infraestructura y en las maestros y maestros asociados a esos grupos. No es fácil romper esos lazos, no es sencillo organizarse si eventualmente tuviéramos que tener equipo de trabajo que no fueran de seis como en cualquier primaria”, explicó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

No es sencillo transitar de una organización escolar basada en cierto número de salones y maestros a otra porque la logística misma no permitiría tener el doble o triple de escuelas que se tienen ahora.

Esperaba que pronto se den a conocer los cortes que más permiten la supervisión gradual y paulatina en tres momentos, no tanto la separación.

Local Cero tolerancia contra abusos y violencia en escuelas

Adelantó que en el marco legal en el caso de gobierno del estado atribuye ciertas funciones y en este caso no es la construcción del modelo educativo.

Dijo que al estado le corresponde la implementación del modelo educativo, el desarrollo y la evaluación, así como el cuidado de la infraestructura.