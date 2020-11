No es electoral, retiro de cargos a Cienfuegos

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del Partido Acción Nacional, dijo que el retiro de cargos contra Salvador Cienfuegos no se trató de alguna estrategia electoral en Estados Unidos, debido a que no hay evidencia al respecto; sin embargo, mencionó que era necesario que en México se estuviera informando previamente, este al ser un tema sensible.

El diputado federal señaló que sorprendió la declaración del caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a que ya se cerró la causa judicial por parte de la juez a cargo en Estados Unidos, pues señaló que la Drug Enforcement Administration (DEA) trabaja de manera independiente al igual que la Fiscalía, y por ello, el Ejecutivo Federal en México deberá de ser prudente y tomar con cautela el caso.

Así como también mencionó que el caso no tiene nada que ver con cuestiones electorales, al estar Estados Unidos en su proceso electoral.

“No tengo evidencia de un solo elector en Estados Unidos que haya cambiado su voto por el caso de general Cienfuegos, quien lo afirme no conoce el sistema político de los Estados Unidos (...) lo que si llama la atención es que el estado Mexicano no estuviera enterado y también la reacción de nuestro presidente que no fue prudente”.

Mencionó que a pesar del caso, en México debe de continuarse el reconocimiento a las fuerzas armadas, ya que se arriesgan todos los días para apoyar a los mexicanos; así como también debe mantenerse la soberanía, tanto en México, como en Estados Unidos.

De igual manera, Romero Hicks, comentó que habrá que ver que conductas ocurrieron en el país, de acuerdo a los señalamientos contra Salvador Cienfuegos, ya que no han sido probados en territorio nacional ni en el extranjero.

“La presunción de inocencia se apega con un principio de derecho internacional, si alguien cree que esto tiene que ver con la nueva elección de Estados Unidos, le recomiendo que guarde sus juicios de valor porque no es la manera que operan las instituciones en el país del norte”.