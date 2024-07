No descarta Sophia Huett encabezar la seguridad de Guanajuato en el gobierno de Libia García

León, Gto.- Sophia Huett López no descartó ser la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en la siguiente administración encabezada por la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Sin embargo, Huett aseguró que “nunca será una obsesión” y que no hay que pedir comisión que no te toque, pero que cuando te toca asumirla con cabalidad.

“Siempre he buscado trabajar, capacitarse, hacer las cosas bien, nunca será una obsesión porque yo también estoy convencida de que no hay que pedir comisión que no te toque y cuando te toca asumirla de la manera más cabal y con todas sus capacidades, entonces estas son de las cosas que creo que la vida y las decisiones de quienes corresponde tomarlas te van a poner en el lugar correcto”, comentó.

La actual secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Seguridad de Seguridad Pública de Guanajuato, aseguró que pese a los resultados de si será invitada o no a participar en el siguiente gobierno, se siente respaldada por la confianza de la ciudadanía.

“Creo que uno de los factores que más valoramos es la confianza ciudadana y para mí la respuesta que he obtenido derivado de esta publicación, de verdad me llena de alegría, me llena de satisfacción porque justamente esa confianza ciudadana es la que cuesta trabajo lograr y me siento contenta con las reacciones que he tenido independientemente de lo que ocurra es otra cosa”, agregó.

Esto luego de que trascendió que sería Huett López quien encabece dicha dependencia para la cual, agregó que se siente capacitada porque nunca ha dejado de prepararse.

“No me he dejado de capacitar, no he dejado de trabajar, no he dejado de prepararme y siempre con la vista al frente, de hacer lo que me corresponde en la posición que sea”, dijo.

Aunque comentó que siempre ha tenido comunicación constante con la gobernadora electa desde que estaba en otras funciones, no precisó si le ha externado la invitación para este cargo de la seguridad de Guanajuato.