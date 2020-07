No descarta PAN ir en coalición con otros partidos

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). A casi un mes y medio de que inicie formalmente el proceso electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) de Guanajuato no descarta ir en alianza con otros institutos políticos, pues incluso ya ha sostenido acercamientos con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque por el momento no se ha concretado nada al respecto.

Román Cifuentes Negrete, dirigente del PAN en Guanajuato, dijo que no se descarta que el partido blanquiazul pueda ir en alianza para el proceso electoral de 2021 con institutos políticos que compartan el plan de trabajo que tienen.

Incluso, dijo que a nivel nacional se está también dando este análisis al que habrá de sujetarse, si es que se concreta, para la elección de los perfiles que vayan a representar los distritos federales.

“En lo que toca al estado, no cancelamos esta posibilidad y si me preguntan si hay un proceso de acercamiento, diría que en el caso concreto con algunas dirigencias sí estamos platicando, hemos tenido acercamientos con el PRD, acercamientos muy respetuosos, no se ha concretado todavía nada, es un proceso que se construye y nosotros estamos en una situación de mucho respeto y mucha apertura”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

Por otro lado, Eduardo López Mares, secretario general del PAN en Guanajuato, dijo que desde el 20 de julio y hasta el 20 de agosto será aplicada una encuesta a los más de 14 mil 300 militantes panistas del estado, para que digan cuál método de elección de candidatos es el que ven conveniente, así como también para realizar una evaluación del desempeño realizado de los que actualmente ocupan un cargo, para ser considerados o no para el proceso de elección continua.

Se trata de 20 preguntas, en las cuales, las cuales están disponibles en la página web del Comité Directivo Estatal del PAN, entre las que se encuentran qué método de elección prefiere el militante, si votación dela militancia, elección abierta a ciudadanos o designación.

También se pregunta sobre qué temas debe contener la plataforma electoral, cuáles serían sus propuestas y además si está de acuerdo con una posible coalición con otros partidos políticos.

Se les preguntará también cuál es su percepción de la elección consecutiva, además de que deberán calificar el trabajo de comités municipales, del estatal, de diputados locales, federales y del Ayuntamiento, para la posible elección consecutiva.

Además, una pregunta que destaca es si tienen alguna propuesta de mujeres y hombres idóneos y competitivos para los diferentes cargos de elección, además de suscribir a qué se comprometen con el partido.

En sólo dos días, dijo Eduardo López Mares, votaron 796 militantes, lo cual da una idea de que podría ser una copiosa participación de la militancia de cara al proceso de elección de candidatos para el proceso electoral de 2021.