No cesan robos de equipamiento hidráulico en el campo

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, aseguró que en el estado volvieron los robos tanto de compuertas como de equipo hidráulico en la zona rural.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Agustín Robles Montenegro señaló que aunque si bien éstos no son en grandes escalas, como anteriormente se tenían, éstos se siguen presentando en la zona rural, en donde de poco a poco los hurtos se han ido acumulando y éstos ya se han vuelto millonarios.

Resaltó que el canal de Coria es uno de los más afectados, pues el robo de sus compuertas han sido blanco de los delincuentes en distintas ocasiones.

Aseguró que con el constante robo de estas herramientas, se ha comenzado a tomar medidas necesarias para salvaguardar el producto y garantizar que reduzcan los robos en la zona.

“En cuanto al robo en cuestiones hidráulicas sigue habiendo mucha gente que se dedican a extraer lo ajeno, son ellos quienes se llevan las válvulas, se llevan las tuberías, los cables de algunos sistemas de bombeo, y eso sigue, pero si nos vamos a ser más detallado la frecuencia ha bajado, pero no ha bajado nada más porque sí sino porque nos hemos puesto a formar estrategias para que esto vaya a la baja”, dijo.

Asimismo, reiteró que seguirán insistiendo en que se vuelva a establecer la Policía Rural y que esta vuelva a tener mayor presencia en las comunidades del estado, esto, con el fin de salvaguardar loa bienes del campo.

“Hemos tomado la decisión de volverlas a hacer de madera, como se hacían con anterioridad, y ya no de metal, para así evitar que les sean llamativos a las personas que se dedican a hurtar lo ajeno y no vernos afectados, porque no sólo es el robo, sino también el riesgo que pueden provocar, pues podrían generar una inundación, es en lo que no se ponen a pensar”, agregó.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se han presentado 43 denuncias por robo de ganado y aunque herramienta industrial y agrícola, esto no significa que no hayan sucedido los hurtos, pues a decir de Agustín Robles Montenegro las personas no denuncian porque consideran que no podrán recuperar sus objetos robados o bien, porque sienten que será sólo pérdida de tiempo y mejor prefieren renovarlos, pues éstos les son útiles para lograr su producción de alimentos.