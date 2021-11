No al incremento del predial: Sector servicios

Restauranteros, hoteleros, recintos, bares y cantinas no apoyan el incremento del impuesto predial, propuesta del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Luis Ernesto Ayala Torres, porque como industria tienen un rezago en el pago del mismo, situación en la que están 80% de los más de 100 en la ciudad, enfatizó Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Como medida recaudatoria, creo que hay otras formas de hacerlo, yo siempre les he dicho denos piso parejo ¿por qué no se van por el comercio informal y recaudan más? pero a los cautivos ya por favor, que ya no nos hagan cargas impositivas en temas de ni de impuestos ni de predial porque estamos rebasados”, aseguró.

Dijo que en el mismo tenor se encuentran Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles, la Industria de Reservaciones y Servicios de Alimentos (IRYSA), únicamente para León, pues cada municipio es autónomo en el tema.

“Tenemos lugares que pagan hasta 250 o 300 mil pesos de predial, no hoteles, son salones de eventos, restaurantes grandes, es algo muy oneroso, no son ni cinco ni 10 mil pesos, si es algo que repercutiría de manera contundente en nuestra economía, definitivamente no creo que sea la mejor medida”, precisó.

Explicó que a inicios del año pidieron al ex alcalde Héctor López Santillana una prórroga para pagar a partir del segundo trimestre del año, pues esperaban que el semáforo epidemiológico estuviera en verde, pero no contaban con la tercera ola de Covid-19.

Dijo que muchos no han podido cumplir, “un incremento al predial francamente sería desastroso” y para el 2022 pedirán otra prórroga porque no han podido salir de esta situación, con el cambio de administración y la actual desconoce los acuerdos anteriores.

Informó que todos los afiliados a la cámara están en la misma situación están el 80% de los más de 100 establecimientos en la ciudad.

En su momento esta situación depende de Tesorería Municipal, y ahorita están revisando con la nueva persona en el cargo para refrendar el compromiso de pago.