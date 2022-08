Niños menores de dos años batallan con el desabasto de vacunas básicas

En el estado de Guanajuato un 30% de los niños menores a dos años de edad, tienen incompleta su cartilla de vacunación debido al desabasto de dosis provocado por el gobierno federal, declaró el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

“Esa información yo la comparto con los legisladores, el riesgo de no tener vacunas es que puedan empezar a aparecer nuevamente casos de enfermedades que ya estaban erradicadas en el estado”, comentó el Secretario.

“Esta plática la tuve con ellos (gobierno federal) en un ejercicio de rendición de cuentas, no puedo estar diciendo que soy el mejor sistema de salud. La parte federal y lo que está pasando con las vacunas tienen que rendir cuentas sobre lo que realmente está pasando”, agregó.

Así mismo indicó que la falta de vacunas no se debe justificar con la pandemia, ni enfocarse a producir vacunas para proteger a la población mundial contra Covid-19; además resaltó que es muy importante que no se deje de atender a las niñas, niños y proteger contra tuberculosis, polio, difteria, tosferina, hepatitis, virus del papiloma humano, vacunas que hasta la fecha no han llegado.

También descartó que se trate de algún castigo político debido a que es un problema que sucede en todo el país, ya que Guanajuato es el estado que mayor cobertura tiene al presentar más de un 90% en cumplimiento de sus metas.

“Teníamos más de 95%, situación que ha disminuido en función de que no han llegado vacunas con regularidad los últimos 3 años. Pero nuestras coberturas son muy amplias, por eso es que hasta el momento, está generación no tiene rebrotes de sarampión, no hay focos ni brotes de hepatitis por ejemplo, no ha revivido la polio, pero bueno ya estamos viendo lo que está pasando con la viruela símica”, aseguró.

La vigilancia epidemiológica se realiza para asegurar que no se generen brotes de padecimientos como la viruela, donde es de mencionar que no se cuenta con vacuna contra esta enfermedad desde el año 1980 a la fecha.

“Es pública la estrategia de que las vacunas las compra la federación. Además es parte de nuestro presupuesto pero del cual nos llega en especie, entonces nosotros tenemos que salir a buscar proveeduría, por ejemplo suero antialacránico, antiviperino y lo conseguimos, lo compramos. Pero hay algunas vacunas que solamente se le vende a la federación por qué existe una comisión nacional de protección de niños, niñas y adolescentes, somos solamente una federación y entonces la federación las distribuye a todas las entidades federativas y es por eso que se limita la compra de vacunas a otros estados”, explicó Díaz Martínez.

Así mismo indicó que continuarán insistiendo en solicitar las vacunas, ya que se contaba con cerca de dos años sin recibir BCG (Bacilo de Calmette-Guérin es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis) y al llegar, estas dosis se acaban casi de inmediato, debido al rezago y esto a su vez genera escasez.

“Algo muy importante en salud pública es la oportunidad con la que te lleguen los insumos, si no estás corriendo riesgos en salud pública. Lo que haría es un llamado a las autoridades de salud para que a todas las entidades lleguen puntualmente las vacunas, nosotros tenemos un ejército de personal de enfermería, de salubristas, que de inmediato se van a poner las vacunas en cuanto lleguen”, finalizó.