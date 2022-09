Niños desertan de la escuela en Brisas del Campestre

León, Gto.- Niños de la colonia Brisas del Campestre desertan de la escuela por falta de un segundo turno en la primaria Jorge Ibargüengoitia, sus padres argumentan que no tiene dinero para mandarlos a otra escuela.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La señora Norma Leticia Pérez Moreno lleva más de dos años buscando un lugar para su hijo de nueve años en dicho colegio, por fin este año le dan uno pero de segundo cuando el menor debería estar en cuarto grado.

“Este año mi niño se va a quedar sin estudiar porque no hay otro turno, varias madres de familia nos juntamos y fuimos a la Secretaría pero la directora dijo que no hay niños y no se abrió el segundo turno”, mencionó.

De acuerdo a madres de familia hay alrededor de 200 familias que buscan un lugar en el instituto Jorge Ibargüengoitia y que están en lista de espera incluso comentan que los pocos salones con los que se cuenta están saturados por lo que también piden apoyo para que haya más aulas.

Angustiadas por su situación económica prefieren que algunos menores pierdan el año ya que la escuela más próxima es Urbi y hay otra en Las Torres pero para que estudien tienen que pagar transporte público o privado, motivo por el cual menores están desertando de su educación básica.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato en la que resalta que el mayor número de deserción escolar en Guanajuato se dio a nivel secundaria en medio de la pandemia entre el año 2020 y 2022 en donde más de 80 mil alumnos de todos los niveles educativos abandonaron sus estudios, así lo mencionó la diputada del PAN, Katya Soto Escamilla.

Inseguridad: otro mal

Por otro lado, las madres de familia que tienen a sus hijos en la primaria Jorge Ibargüengoitia, mencionan que es una zona insegura ya que continuamente la escuela es saqueada y vandalizada.

“Ahorita hay vidrios rotos de un salón que está en la orilla y pegado en la calle, la escuela está descuidada y rodeada de hierba y maleza que invita a los ladrones a esconderse en la zona, también hace falta limpieza”, mencionó María.

Jonathan González Muñoz, director de Educación de León notificó en días pasados que durante las vacaciones de verano fueron registradas cinco escuelas vandalizadas, algunas de las zonas fueron Las Joyas, 10 de Mayo y Medina.