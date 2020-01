Niega Tránsito Municipal conatos de bronca con peregrinos

LEÓN, GTO.- Luego de que circularan videos en redes sociales sobre presuntos conatos de bronca este domingo entre elementos de Tránsito Municipal y grupos de peregrinos en el López Mateos, Mario Maciel García, titular de la corporación, negó dichos enfrentamientos pero confirmó que tres peregrinaciones no respetaron la ruta que habían sugerido para su propia seguridad.

El problema fue que de ayer a hoy (domingo a lunes), tres peregrinaciones no respetaron, hay que decirlo, y se nos vinieron por López Mateos y ni modo que los dejemos solos, tuvimos que ser innovadores y armar un operativo paralelo porque no descuidamos el otro





Se vinieron ayer al mediodía y pasaron en hora pico, junto a la Feria; la afectación no fue la que esperábamos, la gente participó con las indicaciones pero mínimo tres peregrinaciones no nos hicieron caso y nos alteraron el guion. No hemos tenido ningún incidente que lamentar

NIEGA INCIDENTES O ENFRENTAMIENTOS

Mario Maciel negó que hayan existido enfrentamientos aunque sí hubo insultos contra la autoridad.

“Saben que hay momentos en los que como elemento de tránsito no queda bien con nadie, nos falta un poquito de educación, pero conatos graves o así de roces físicos no, lo decimos coloquialmente, de repente ‘una mentadita no se le niega a nadie’, mientras no pase de ahí”, dijo.