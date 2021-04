Niega SSG haya venta de vacunas

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Pablo Sánchez Gastelum, director general de Salud Pública de Guanajuato, alertó a la población para evitar ser víctima e un fraude, pues en ninguna parte del mundo hay venta de vacunas contra la Covid-19, para que no se dejen sorprender, luego de que se detectaran los primeros casos de supuestas vacunas en el país.

Pablo Sánchez Gastelum señaló que la venta al público en general de la vacuna contra la Covid-19 en todo el mundo es prácticamente imposible, pues ésta aún no se encuentra en fase cuatro, es decir, que aún no son aplicadas de manera universal, pues se siguen monitoreando sus posibles efectos en personas.

“Definitivamente no existen dosis suficientes para comercializar, las dosis que las farmacéuticas están sacando para la pandemia de Covid son vacunas que ya compraron los países, en este sentido no tenemos excedentes y lo otro es recordemos que las vacunas no llegan a esta fase cuatro, en donde puedan ser suficientes como para tener un stock que permita ser comercializado, entonces cualquier vacuna que se pretenda vender en cualquier país del mundo en la actualidad seguramente es una vacuna falsa, seguramente la gente está siendo víctima de un fraude”, dijo el funcionario estatal durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde informó sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Sánchez Gastelum dijo que aparte de que la venta de vacunas constituye un delito, las personas no deben arriesgarse a invertir su dinero ni tampoco su salud, pues no saben qué sustancia estén recibiendo.

“No se vende en todo el mundo hasta la fecha ninguna vacuna porque no tenemos excedentes, porque no estamos en una fase cuatro y porque apenas se están cubriendo los requerimientos que los países necesitan para poder aplicarlo en sus grupos vulnerables, entonces definitivamente no hay por qué comprar vacunas, es un delito y lo otro es recomendarle a la gente que no caiga en estas trampas”.

Fue en Nuevo León en donde fue detectada la venta de vacunas falsas contra la Covid-19 y que supuestamente eran del laboratorio Pfizer, situación que en Polonia también fue identificada.