Ni el municipio encuentra tanques de oxígeno

León, Gto.- No hay avances para encontrar más proveedores de oxígeno, indicó el Tesorero Enrique Sosa, aunque se analiza la importación de producto, no han tenido éxito, afirmó el funcionario.

“Lamentablemente en este momento la capacidad con la que contamos es justo la que anunciaba el alcalde de las 100 familias, porque no tenemos más formas ni de adquirirlo, ni de conservar el suministro” dijo Enrique Sosa.

“Hemos buscado en diversos estados e incluso en estos momentos estamos buscando las alternativas de importación, pero debo reconocer que no hemos sido exitosos hasta este momento” añadió el Tesorero del municipio de la ciudad.

Las cifra que la tesorería expide para adquirir oxígeno, es de 25 mil pesos por semana y van suministrando el recurso al área de Protección Civil conforme va avanzando y lo están haciendo desde la partida de contingencia y lo harán durante el tiempo que demande el programa, por lo que no hay una fecha de término.

“No se va a acabar el recurso, vamos a seguir haciendo frente, no hemos podido ampliar la proveeduría, pero lo que tenemos sobre este momento de proveeduría y es la que transmitimos a la sociedad en este programa, la vamos a seguir ocupando” explicó Enrique Sosa.

RECAUDACIÓN DEL PREDIAL

Respecto a lo recaudado hasta lo que va de enero por concepto de impuesto predial, Sosa expresó que van 292 millones de pesos, lo que en relación al 2020 significa una disminución de 2% o 3%.

“Sin embargo es muy alentador, habla de una sociedad que está participando, que cumple; es aquí donde podemos hacer frente al problema en el que estamos” aseguró el Tesorero.

El año pasado se logró recaudar 981 millones de pesos, este año esperan alcanzar la cifra de 978 millones, por lo que al final el periodo de pago, esperar que la caída total de recaudación sea de aproximadamente 7%.

El Tesorero añadió que a través del Pago net se han realizado más de 16 mil pagos, el doble que el año pasado.

SIN RIESGO LOS NOTIFICADORES

Por otra parte, respecto a la presunta muerte de dos notificadores, por Covid-19, Enrique Sosa, explicó que éstos no cumplen la función de repartir recibos del predial, “para eso se contrató a terceros”, por lo que no dijo no tener conocimiento del riesgo de contagio de los trabajadores que perdieron la vida a causa del Covid-19.

“El notificador visita a los deudores para que realicen su pago del predial y se va desarrollando el proceso, así mismo, dijo que se les ha dotado de equipo para disminuir los riesgos de contagio ya que es imposible determinar dónde se da un contagio”, expresó.

“Para su trabajo, se les dan las condiciones; como en todo, constituye una situación de riesgo para todos, no solo los notificadores, también la gente de caja, la gente de servicios, recolección de basura”, finalizó.