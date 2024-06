Necesario regular la producción de agave en Guanajuato

Guanajuato, Gto. En mesa de trabajo de la comisión de Fomento Agropecuario en el Congreso de Guanajuato, se analizaron dos iniciativas de reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola para regular la producción de agave en el estado.

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, recalcó que no se puede permitir que municipios que no tienen la denominación de origen para el agave sigan produciendo y sembrando el producto que ayuda a los destilados de Tequila y Mezcal.

“Agradecer la iniciativa porque si no se ordena esto, no nos podemos quejar porque no llueve y muchas situaciones que vienen a dar el traste al medio ambiente”.

Recordó que municipios como Pénjamo y Huanímaro están deforestados, además de que se atentaron contra las Áreas Naturales Protegidas con tal de meter siembra de agave en la zona.

De ahí, destacó la importancia de crear Consejo del Agave para el Estado de Guanajuato, el cual dijo debe vigilarse y supervisarse para que cumpla con su función.

“Existen algunos apoyos para el sistema y el producto-agave es muy importante y requiere de una regulación, por lo que tenemos que darles dientes a otras secretarías o instituciones, pero se tiene que normar y vigilar”.

Paulo Bañuelos dijo que no se puede permitir que municipios como Irapuato y Jerécuaro produzcan agave cuando no tienen la denominación de origen.

Es de recordar que solo siete municipios cuentan con dicha denominación y son Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita. Además, San Felipe y San Luis de la Paz tienen la denominación de origen para la producción del mezcal.

El funcionario estatal recalcó que es necesario trabajar de manera trasversal entre las diversas secretarías del estado, en conjunto con los propios productores del agave, del cual se destila el tequila y el mezcal.