Necesario evaluaciones para personal del Servicio Público, propone Huett López

GUANAJUATO, Gto. (OEM- Informex).- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, consideró necesario que toda persona del servicio público sea sometida a evaluaciones e incluso de Control de Confianza a fin de garantizar que no realicen una actividad ilícita.

Sin referirse a un tema en particular, la funcionaria estatal aseguró que quien aspira a los puestos del servicio público sí tendrían que someterse a evaluaciones, ya que es necesario contar con servidores públicos capacitados, pero además aptos para el desempeño de sus actividades.

Necesario que todos los servidores públicos sean sometidos a evaluaciones.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos que desde cualquier nivel de gobierno se aspira es contar con servidores “sanos, que atiendan a la ciudadanía y hagan su trabajo sin ningún tipo de compromisos”.

Local Guanajuato, ejemplo en tributación: Sinhue

“Sin especificar y sin irnos a un caso en particular, creo que, si debe haber evaluaciones, y si no son controles de confianza, que yo he pasado como 10, creo que valdría la pena que otras personas lo hicieran dado que tienen una responsabilidad incluso mayor a la que yo he tenido”, afirmó.

Huett López enfatizó que al ser cargos del servicio público y cuyos sueldos provienen de los impuestos de recursos públicos, los perfiles deben además de garantizar un óptimo de desarrollo social.

“Es necesario generar exámenes de ingresos y si no existe un examen de control de confianza, si se debe de contar con una documentación, valoración psicométricas y sociales, etcétera”, acotó.

Investigación de plagio incluirá actividad personal

Por otra parte, a pregunta expresa sobre si habría la posibilidad de que se revise la actividad que desempeñaban los dos funcionarios del Gobierno municipal de Irapuato que fueron secuestrados para conocer si esta habría sido la razón de su privación de la libertad, la funcionaria estatal afirmó que entre las investigaciones esta revisión ya se incluye.

“Hay que hacer una investigación exhaustiva para poder determinar cuál fue la causa, esto sin justificar que su actividad es la causal, sino que hablo en un tema de investigación y que como cualquier persona que pierde la vida requiere ser investigado su círculo familiar, actividad profesional y paralela en pasatiempos”, ahondó.

Las dos víctimas corresponden a Salvador García, coordinador de Mercados, y quién también es luchador bajo el nombre de Lepra, y el segundo caso es el de Raúl Salazar Santillán, empleado de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) luchador conocido como Maremoto.

En Celaya se ha generado una mala percepción

Finalmente, lamentó que la opinión pública y a los medios de comunicación, generen una mala percepción en materia de seguridad pese al trabajo efectivo que desde el gobierno que encabeza Javier Mendoza Márquez se ha realizado.

“Sé que les gusta mucho Celaya para generar la percepción donde más hubo disturbios o que hay que reforzar en Celaya, las preguntas han sido coincidentes en que Celaya, Celaya no fue la que recibió el mayor daño y Celaya fue la ciudad que si trajo detenidos, creo que, de alguna forma, en opinión pública es el tema recurrente aun y cuando las cosas las hagan bien, en Celaya creo que hasta fue ejemplar la atención del tema de los disturbios. (…) Yo creo que más que reforzar el trabajo, es de continuar el trabajo de coordinación y continuar el trabajo fuerte, el trabajo fuerte que permita que quien está en el servicio público, que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos y evidentemente si fortalecer el esquema de seguridad del alcalde en general, pero ya los detalles evidentemente no son temas que se pueden compartir de manera pública”, subrayó.