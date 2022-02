Necesario cuidar datos personales para evitar fraudes o extorsiones: Sophía Huett

Cuidar los datos personales es el primer paso para no ser víctima de un fraude o una extorsión, es necesario procurar no contestar encuestas incluso instituciones que no se acreditan de forma debida, compartió Sophía Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado Guanajuato.

A través de sus redes sociales, la funcionaria publicó un video en el que invita a cuidarse de las extorsiones y no ser blanco fácil de los delincuentes, al evitar dar información en encuestas, entrevistas o promociones comerciales.

Es importante revisar de manera periódica la configuración de privacidad de las cuentas en las redes sociales y antes de subir una fotografía o realizar una publicación en las redes sociales, se debe pensar en cómo se podría vulnerar la seguridad de la familia.

Se informó que se debe poner contraseña a todos los dispositivos para que tu información pueda ser vista por terceras personas, y por otro lado se necesita fortalecer la comunicación con la familia, conocer dónde y con quién están.

Es necesario que los hijos no hablen con personas extrañas y que no acepten invitaciones o regalos de personas que los hagan sentir incómodos, también se debe instalar un identificador de llamadas en teléfonos fijos.

Si cuando contestan el teléfono preguntan “¿quién habla?” se debe contestar “¿con quién quiere hablar?” y si no hay respuesta se recomienda colgar.