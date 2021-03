Naturalizan 28 especies para cambio climático en León

León, Gto.- Para enfrentar el cambio climático, en Comisiones unidas de Gobierno y Medio Ambiente del Ayuntamiento de León se aprobó la paleta vegetal que incluye la plantación de especies nativas y la "naturalización" de otras 28, entre las que se encuentran jacaranda y tulipán africano.

La directora de Medio Ambiente, María del Carmen Mejía Alba, expuso que el estado de Guanajuato ha sufrido el aumento de un grado centígrado de temperatura, por lo que los suelos urbanos están erosionados. Para saber en qué condiciones está cada zona, se implementará un mapa de calor al que tendrá acceso la población.

Sobre las especies naturalizadas, en particular, jacaranda y tulipán africano, cuestionadas por la regidora del PVEM, Fernanda Rentería, la directora dijo que el análisis demuestra que "no han causado afectación al campo donde están plantadas. En el parque Metropolitano no hay evidencia de afectaciones".

De los tulipanes africanos, “se hizo un análisis en donde han sido colocados y no se tiene evidencia de afectaciones o agresividad”, indicó que están en camellones y que el crecimiento ha sido rápido y de sombra.

Otra especie señalada por la regidora del Partido Verde fue el membrillo. Mejía Alba dijo lo mismo. “Han respondido bien en campo y una parte importante es que toda la paleta vegetal es una de una estrategia en la que se tiene que sectorizar. Ese es el paso siguiente, el manejo del arbolado en toda la mancha urbana”.

Rechazó que jacaranda y tulipanes africanos sean invasivos, pero “eso no quiere decir que las vamos a usar en un ambiente donde pueden afectar, como en Áreas Naturales Protegidas, de Sierra de Lobos o en la franja de amortiguamiento del Metropolitano. Estas especies propuestas en la paleta vegetal van a estar sumadas a un programa de manejo para ver en dónde sí y en dónde no plantar”, finalizó.

La propuesta fue aprobada por mayoría de votos.