“Nadie puede decir que estamos bien”, Ismael Plascencia

León, Gto.- Tras el asesinato del subsecretario de Seguridad de Guanajuato, Alejandro Camacho, el presidente de Concamin en la entidad, Ismael Placencia Nuñez, cuestionó la estrategia de seguridad del estado y dijo que se debe hacer ajustes para garantizar la integridad de los ciudadanos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Aseguró que desde el momento en que hay tantos asesinatos no sólo en Guanajuato sino en todo el país debe haber ajustes, pues dijo “nadie puede decir que estamos bien”.

"Desde el momento en que hay tantos asesinatos aquí y en cualquier parte de la República porque también ayer hubo un verdadero desorden en diferentes partes de la República, desde el momento en que está eso definitivamente se tiene que ajustar, se tiene que ajustar la estrategia, nadie puede decir que estamos bien”; dijo.

La tarde del miércoles Alejandro Camacho fue asesinado en la capital del estado, reconocida por el presidente municipal, AlejandroNavarro como el municipio más seguro del estado.

Ante esto, Ismael Placencia dijo que son los expertos quienes deben ajustar estas medidas no sólo en homicidios sino también ante la ola de robos que se están dando en las carreteras de Guanajuato.

“Si hubiera funcionado (la estrategia) no estaría pasando lo que está pasando ahorita…No lo sé, no lo sé, si fuera experto no esto no estaría en esta posición”, dijo.

PERSISTE PREOCUPACIÓN POR ROBOS EN CARRETERAS

En cuanto al tema de las carreteras comentó que son varios los conocidos empresarios a los que ya fueron víctimas de robos por lo que persiste la preocupación y el miedo de viajar por esas carreteras.

Local A la alza muertes, asaltos y robos en carreteras de Guanajuato: Fematrac

“Está muy difícil, sobre todo la zona de Jalisco, la entrada a Jalisco límites con Guanajuato ahí por Lagos, por la vía, tan sólo yo ayer tuve que ir a Mazatlán me desvié por la carretera a Aguascalientes en lugar de agarrar la que siempre agarro rumbo a Lagos aquí por la Salida San Juan Bosco y de regreso igual, la verdad es a varios conocidos ya les ha tocado”.

Dijo que hasta el momento no se prevé un cambio de ruta para los viajes de las empresas, ya que la mayor parte de los robos son contra la ciudadanía.