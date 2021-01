León, Gto.- Hace 366 días todo era distinto. El aniversario 444 de León era una fiesta… con su feria y su jugada, pero los mariachis callaron… En un año todo cambió por la pandemia de Covid-19. Este miércoles, la ciudad cumplirá un año más, pero en esta ocasión, sin eventos multitudinarios, sin música, ni noches de palenque, ni desfile.

El escenario para la ciudad zapatera cambió de manera abrupta debido a una nueva enfermedad que se veía lejana y que sin embargo empezaba a sonar en el ambiente leonés. En ese entonces, el gobierno chino construyó grandes hospitales en tiempo récord para atender a pacientes del nuevo coronavirus… en León se celebraba el 444 aniversario de su fundación, con la Feria y sus últimos eventos presenciales masivos… nadie imaginaba lo que vendría después.

La Feria Estatal de León se realizó del 10 de enero al 4 de febrero. Hace 366 días -porque el loco 2020 fue bisiesto- los leoneses hacían fila para las famosas gorditas tarascas, para comprar un boleto por 11 pesos e ingresar a disfrutar de momentos de adrenalina en algún atractivo mecánico o sencillamente a caminar entre el tumulto. Ir a la Feria el mero 20 de enero es una tradición.

Hace un año, por estas fechas, cada noche había una cita con el baile o el canto y una que otra cerveza para admirar al artista o la banda favoritos, ya fuera en el Teatro del Pueblo, en la Velaria o en el Palenque.

El año pasado visitantes y locales gozaron de Carlos Rivera, Emanuel y Mijares, Pepe Aguilar, Gloria Trevi, Alejandro Fernández… nunca imaginaron que sus ídolos ya ni siquiera dan conciertos en vivo, o por lo menos autorizados.

El 20 de enero de 2020, en el Palenque de la Feria se presentó la Maldita Vecindad con la Sonora Santanera y Banda La Trakalosa, en la Velaria de la Feria. Hace un año no sabíamos de cubrebocas, ni de no andar entre la muchedumbre, mientras el nuevo coronavirus se propagaba por el mundo.

Este 20 de enero es distinto, la Feria sigue sin fecha programada, sin carteles y sin anuncios de artista alguno en el Teatro del Pueblo o Palenque; este día no hay desfile y solo queda recordar que el último contó con 11 carros alegóricos, todos haciendo alusión al cine, como una premonición del cine de ciencia-ficción… sólo nos queda recordar lo que ya no es y a quienes ya no están.

